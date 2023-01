HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Cambia lo scenario meteo climatico sul nostro Paese. Da una fase lunghissima di stampo praticamente autunnale, passeremo ad una tipicamente invernale.

Occhi puntanti sul Nord Europa e per la precisione sulle gelide terre polari. Sarà proprio da queste aree dove prenderanno origine masse d’aria molto fredda e dirette verso il nostro Paese.

Intanto i primi segnali che qualcosa sta cambiando si sono già avvertiti su molte aree del Nord e del Centro dove sta transitando una perturbazione responsabile del ritorno di qualche pioggia e qualche nevicata sull’arco alpino.

Da Martedì 17 invece, cominceranno ad affluire venti freddi in alta quota che daranno origine alla formazione di un vortice ciclonico pronto a richiamare aria fredda sulle regioni del Nord e forti venti di Libeccio al Centro-Sud.

Si aprirà una fase di intenso maltempo che colpirà in particolare le regioni tirreniche. Entro sera particolarmente interessata da piogge intense sarà la Campania.

Da segnalare inoltre il ritorno della neve anche a quote molto basse sul Nordovest e intorno ai 400/500m sul resto dell’arco alpino con quote un po’ più alte per i settori appenninici settentrionali e centrali.

Attenzione anche ai forti venti che soffieranno con intense raffiche su tutto il comparto tirrenico dove ci attendiamo pure delle forti mareggiaste.

Le temperature faranno registrare una generale flessione al Nord, mentre a causa dei venti più miti di Libeccio resteranno pressoché immutate sulle regioni del Centro e del Sud.

Nei giorni successivi l’area di bassa pressione resterà a spasso per l’Italia richiamando venti sempre più freddi. Caleranno le temperature anche al Centro e al Sud e resteremo ancora in un contesto fortemente instabile con ancora piogge e neve anche a bassa quota al Nord.

Vista la situazione molto dinamica, risulta comunque molto difficile entrare nel dettaglio in merito al tempo dei prossimi giorni e sarà dunque necessario seguire giorno dopo giorno l’evoluzione.

Quel che è ormai certo è che archivieremo definitivamente questo lungo periodo mite e scarsamente dinamico, per entrare in una fase ben più consona al mese di Gennaio.