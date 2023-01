Stop all’alta pressione! Dall’Atlantico arrivano un vortice ciclonico e una perturbazione che interromperanno questo lungo dominio anticiclonico caratterizzato da una totale stabilità atmosferica e per alcune regioni anche da un caldo decisamente fuori stagione.

Dopo un Sabato che metterà già in evidenza i primi segnali dell’atteso peggioramento, ecco che la fase più perturbata entrerà nel vivo in quel di Domenica 8 quando dalle prime ore del mattino, sotto nubi e piogge sparse, troveremo soprattutto le regioni di Nordovest.

Ma in breve tempo il peggioramento si estenderà anche al resto del Nord, mentre tra il pomeriggio e la sera saranno coinvolte anche la Sardegna e le regioni centrali tirreniche.

Ci sarà pure spazio per qualche bella nevicata sull’arco alpino a quote mediamente prossime ai 1000m e localmente anche a quote inferiori, mentre la neve cadrà molto in alto invece sul comparto appenninico settentrionale.

Meglio andranno le cose al Sud dove la pioggia arriverà solo verso sera a bagnare principalmente le aree del basso tirreno.

Tra la sera di Domenica e la notte su Lunedì inoltre, si andrà formando anche un vortice ciclonico sul Nord Italia che nel suo movimento verso sud comprometterà il tempo anche per l’inizio della prossima settimana soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud dove continuerà a rimanere alto il rischio di pioggia. Andrà invece gradualmente migliorando al Nord dove il brutto tempo insisterà fino a sera solo sulle estreme regioni di Nordest.

Siamo dunque arrivati finalmente ad una vera svolta sul fronte meteorologico? Pare di no! Nonostante l’arrivo di piogge importanti e della neve in montagna, l’alta pressione non sembra intenzionata ad abbandonare l’area del Mediterraneo così facilmente e con tutta probabilità già tra Martedì 10 e Mercoledì 11 farà di tutto per riprendersi il maltolto.

Vedremo nei prossimi aggiornamenti se questo suo tentativo andrà veramente a buon fine. Restate con noi!