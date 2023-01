HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’alta pressione prova coraggiosamente ad avvicinarsi al nostro Paese, ma al momento riuscirà a far sentire i suoi effetti marginali solo alcune regioni.

L’afflusso d’aria fredda di origine artica che in questi giorni ha portato una bella sventagliata di puro inverno su gran parte del Paese, comincia lentamente ad attenuarsi e nelle prossime 24/48 ore il grande freddo allenterà leggermente la morsa, ma a conti fatti non se ne andrà.

Per quanto riguarda il quadro meteorologico generale invece, l’Italia continuerà ad essere divisa in due. Alcune aree del Sud, le due Isole Maggiori e alcuni angoli del versante adriatico, avvertiranno ancora gli effetti di una residua circolazione ciclonica ormai in viaggio verso le isole greche.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta per la seconda parte del weekend e gli inizi della prossima settimana.

Domenica sarà una giornata tutto sommato tranquilla per gran parte del Paese anche se alcune note instabili potranno ancora attardarsi sulla Sicilia, la Sardegna ed alcuni tratti del versante adriatico del Centro.

Tempo più stabile e in gran parte soleggiato sul resto del Paese dove ci attendiamo inoltre un generale seppur contenuto aumento termico. Continuerà tuttavia a fare molto freddo la notte al Nord e nelle valli più interne del Centro.

Lunedì l’alta pressione si farà un attimino più invadente quel che basta per garantire una giornata asciutta per tutti seppur con alcune timide eccezioni a carico dell’area del basso Adriatico dove consigliamo tenere un ombrello a portata di mano.

Questo nuovo contesto votato alla stabilità atmosferica però, avrà vita breve in quanto gli ultimi aggiornamenti ci confermano l’arrivo di un nuovo blocco d’aria fredda che tornerà a colpire il nostro Paese soprattutto tra Mercoledì e Giovedì con il ritorno dell‘instabilità atmosferica su alcune regioni ed un generale e nuovo calo delle temperature su tutto lo Stivale.

Ma di questo ce ne occuperemo più nel dettaglio nei prossimi aggiornamenti.