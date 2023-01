METEO SINO AL 25 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Correnti fredde penetrano sull’Italia, causando un’ulteriore escalation del meteo invernale. Sono puntualmente arrivate le attese nevicate a quote basse con sconfinamenti anche in pianura su qualche zona del Nord Italia. La discesa d’aria artica andrà ad alimentare una complessa area ciclonica, in spostamento verso le regioni del Sud Italia.

Inevitabilmente continueranno a manifestarsi violenti contrasti, data la natura dell’aria artica che si presenta molto fredda alle quote superiori dell’atmosfera. Ci saranno temporali, grandine, vento ed ulteriori nevicate a bassa quota. L’instabilità coinvolgerà nel weekend il Centro Italia, versanti adriatici, e soprattutto il Sud. La neve cadrà copiosa lungo la dorsale appenninica.

Le temperature caleranno e avremo anche il ritorno delle gelate fino in pianura soprattutto in Val Padana grazie ai maggiori rasserenamenti notturni. Il clima sarà molto rigido anche sulle aree interne del Centro-Sud, con rischio gelate fino in pianura. Le correnti in arrivo nel weekend saranno infatti più fredde anche nei bassi strati.

La circolazione depressionaria fredda insisterà sul Mediterraneo Centrale anche nella prossima settimana. Il freddo invernale, ma anche l’instabilità associata, non molleranno la presa sino almeno al 24-25 Gennaio. Nei giorni a seguire non è escluso che questa area ciclonica fredda mediterranea possa attrarre nuovi impulsi d’aria fredda da nord-est.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 20 Gennaio: ampi sprazzi di sereno al Nord, a parte residue deboli nevicate fino in pianura tra est Emilia e Romagna. Gelate notturne anche intense in Val Padana. Instabilità sul Centro Italia, con precipitazioni più frequenti sul lato adriatico, nevose dai 200-400 metri, localmente in pianura sul nord delle Marche. Piogge e rovesci diffusi al Sud, con neve oltre i 500-800 metri, a quote più basse dalla sera su Molise e Campania.

Sabato 21 Gennaio: l’instabilità si concentrerà su medio-basso versante adriatico, Sud ed Isole Maggiori. Le nevicate attese sono attese a quote basse collinari sull’Appennino Centrale, in Sardegna e Campania, attorno ai 500-800 metri sul resto del Sud. Al Nord sole, così come sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, a parte addensamenti su dorsale emiliana e Romagna.

Domenica 22 Gennaio: soleggiato al Nord, eccetto la Romagna, con gelate. Nubi irregolari sulle regioni del medio-basso adriatico e versante orientale dell’Appennino con neve fino a quote basse, localmente in pianura sull’interno delle Marche. Al Sud rovesci e grandine, con neve in collina.

Ulteriori tendenze meteo: insisterà la depressione fredda e l’instabilità anche per i primi giorni della settimana. Non escluso un nuovo temporaneo coinvolgimento anche del Nord, con rischio di spruzzate di neve in pianura nella giornata di lunedì.