L’inverno è di colpo giunto sull’Italia, con meteo completamente stravolto rispetto a quello che avevamo osservato sino a metà Gennaio. Freddo e neve hanno conquistato il Mediterraneo come non era ancora successo.

Questa fase rigida invernale continuerà a lungo, ma ci si chiede se è destinata ad acuirsi o a precedere eventi rigidi ancora più importanti. Insomma, l’inverno nella sua seconda parte potrebbe continuare allo stesso modo, ma chiaramente le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Un’antica tradizione popolare fissa alla fine di gennaio il periodo più freddo dell’anno. Questa credenza, tramandata nei secoli dai tempi antichissimi, vuole che siano gli ultimi 3 giorni del mese quelli più gelidi dell’inverno. Sarà così anche quest’anno?

Di certo, gli ultimi 3 giorni sono chiamati come i “giorni della Merla”. Sono il 29-30 e 31 gennaio (clicca qui per approfondire su quello che è il ruolo della merla). Sulla base delle diverse versioni di questa leggenda, a volte risultano come varianti il 30, 31 gennaio e 1° febbraio.

Non sempre il proverbio della Merla trova riscontro, visto che certo non tutti gli anni sono realmente i giorni più freddi dell’anno. In qualche caso è però accaduto come ad esempio nella storica ondata di gelo e neve di fine gennaio 1999.

Scenari per fine Gennaio

Cosa possiamo attenderci quest’anno? In base alle ultime proiezioni, c’è la possibilità che nuove masse d’aria gelida, di matrice più continentale, puntino l’Italia proprio per fine mese. Chiaramente manca ancora troppo per inquadrare più nel dettaglio l’evoluzione degli ultimi giorni di gennaio.

Di certo, nella prossima settimana il freddo si stempererà molto lentamente, con temperature che si manterranno ancora sotto media. La circolazione depressionaria fredda, intrappolata sul Mediterraneo, potrebbe fungere da attrazione per nuovi impulsi gelidi di matrice baltico-scandinava o russa. Da ovest proverrà a contrapporsi l’anticiclone.

L’evoluzione meteo più precisa per gli ultimi giorni del mese sarà definita meglio nei prossimi aggiornamenti, ma al momento non ci attenderebbe chissà quale ondata di gelo intenso. Il grande freddo, quello peggiore dell’inverno, potrebbe colpire l’Italia dopo, nel corso di Febbraio.