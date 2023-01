Siamo nel pieno dei Giorni della Merla e l’Italia è alle prese ancora con correnti settentrionali che comportano meteo invernale per le temperature rigide. Lo scenario sta però cambiando, grazie all’anticiclone che traina da ovest masse d’aria più miti a stemperare il grande freddo.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Un’antica tradizione popolare individua proprio nei giorni della merla, gli ultimi tre di gennaio, il momento più freddo dell’anno. In qualche modo la tradizione quest’anno è stata rispettata almeno in parte, visto il freddo intenso dello scorso weekend che ci stiamo ormai lasciando alle spalle.

L’ultima notte è stata molto rigida su gran parte d’Italia, grazie anche agli ampi rasserenamenti che hanno favorito l’irraggiamento notturno. Il risveglio stamane è stato quindi all’insegna dell’aria molto pungente, con temperature sottozero anche su molte aree di pianura al Centro-Nord.

Temperature minime del 30 Gennaio 2023

Pian Rosa -10°C

Novara-Cameri, Passo Rolle -6°C

Bolzano, Cuneo-Levaldigi, Firenze-Peretola, Monte Cimone, Monte Terminillo, Resia Pass -5°C

Aviano, Milano-Malpensa, Perugia, Ronchi Dei Legionari, Torino-Caselle, Udine-Rivolto, Verona-Villafranca -4°C

Brescia-Montichiari, Milano-Linate, Paganella -3°C

Aosta, Bergamo-Orio Al Serio, Brescia-Ghedi, Grosseto, Parma, Piacenza, Treviso-S Angelo, Venezia-Tessera -2°C

Alghero, Cervia, Frosinone, Latina, Mondovi, Passo Dei Giovi, Pisa-S Giusto, Rimini, Roma Fiumicino, Torino, Trevico, Treviso-Istrana, Viterbo -1°C

Albenga, Bologna-Borgo Panigale, Frontone, Monte Scuro, Pescara, Rieti, Roma-Ciampino, Sarzana-Luni, Torino-Bric Della Croce 0°C

Decimomannu, Napoli-Capodichino, Trieste 1°C

Cagliari-Elmas, Grazzanise, Lamezia Terme, Olbia-Costa Smeralda, Pratica Di Mare 2°C

Catania-Fontanarossa, Catania-Sigonella, Genova-Sestri 3°C

Amendola, Lecce 4°C

Falconara, Gioia Del Colle, Isola d’Elba-Monte Calamita, Trapani-Birgi 5°C

Bari-Palese Macchie, Capo Bellavista, Capo Mele, Crotone, Marina Di Ginosa 6°C

Brindisi, S Maria Di Leuca 7°C

Capo Carbonara, Capri, Palermo-Punta Raisi, Reggio Calabria 8°C

Gela, Pantelleria 10°C

Lampedusa, Messina 11°C

Come già anticipato, il freddo si appresta a mollare la presa con l’anticiclone delle Azzorre che avanza verso l’Italia facendo sentire i propri effetti al Centro-Nord. Le temperature sono infatti in rialzo in quest’avvio di settimana, specie per quanto concerne i valori massimi diurni.

Lo stesso anticiclone proverà ad espandersi ancor più verso l’Italia nei prossimi giorni, costringendo così l’aria fredda ad un ulteriore ritirata dal nostro Paese. Quest’operazione andrà parzialmente in porto, visto che tra giovedì e venerdì una nuova irruzione fredda dovrebbe lambire l’Italia.

Avremo però una Penisola un po’ spaccata a metà, con un po’ di freddo tra le Adriatiche ed il Sud. Il resto d’Italia godrà di un clima più dolce, anche se solo verso il weekend l’anticiclone dovrebbe conquistare tutta l’Italia ed imporsi in modo più deciso ed incontrastato.

L’inverno farà un piccolo passo indietro, con il grande freddo che si sposterà verso l’Europa Orientale ma rimarrà sempre in agguato. Le proiezioni sul medio-lungo termine continuano a mostrare variazioni anche importanti e pertanto non siamo escludere colpi di scena a breve, con l’Italia di nuovo al freddo.