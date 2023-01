L’Italia resta alle prese con meteo invernale, per via di un ciclone alimentato da nuovi contributi d’aria fredda in discesa dalle alte latitudini. La fase di freddo artico di questa seconda parte di Gennaio inizierà ad essere messa in discussione dall’anticiclone che proverà ad avanzare da ovest.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Questa dinamica è già imminente. Nel weekend alle porte proseguirà l’afflusso di correnti fredde, richiamate dal vortice ciclonico in movimento dal Mar Ionio alla Grecia. L’instabilità coinvolgerà ancora le Adriatiche e Sud, con spazio per nevicate in collina e localmente a bassa quota.

Maggiore stabilità dominerà sulle regioni del Nord e sui versanti tirrenici, anche per via della crescente influenza del campo anticiclone in espansione dall’Europa Occidentale. La spinta dell’anticiclone inizierà a convogliare aria più temperata che stempererà i rigori invernali a partire dal Nord, specie sulle Alpi.

L’alta pressione proverà ad affermarsi in modo più convincente nei primi giorni della prossima settimana, contrapponendosi ad una nuova discesa fredda artica destinata all’Europa Orientale e ai Balcani. Le correnti fredde orientali lambiranno appena il medio-basso versante adriatico ed il Sud.

Il freddo invernale tenderà quindi a smorzarsi nella prima parte della nuova settimana, pur con temperature nel complesso prossime alle medie stagionali. Le ultime proiezioni indicano però novità importanti a partire dal 2-3 Febbraio, che stravolgono le ipotesi tracciate in precedenza.

Italia contesa tra il gelo e l’anticiclone

Il Centro Meteo Europeo evidenzia una nuova discesa fredda più incisiva e con rotta più occidentale, che costringerebbe l’anticiclone ad arretrare verso ovest. In poche parole, l’irruzione fredda potrebbe investire in pieno l’Italia, riportando clima più invernale e nevicate a bassa quota al Centro-Sud.

L’affermazione in grande stile dell’anticiclone, nel corso della prima decade di Febbraio, è quindi piuttosto dubbia. C’è quindi la possibilità di un netto stravolgimento e di un rapido ritorno alle condizioni di freddo invernale che stiamo vivendo da circa 7-10 giorni.

Febbraio potrebbe riservare colpi di scena e sbalzi estremi. Il grande freddo, quello peggiore dell’inverno, non è detto che non debba ancora arrivare. Ci sono delle variabili complicate da decifrare anche per i centri di calcolo, in primis il riscaldamento stratosferico in atto sulla regione polare.