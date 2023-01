Dopo un Gennaio di oscillazioni meteo estreme, anche Febbraio non promette di essere da meno. L’inverno, come ben sappiamo, è arrivato tutto in una volta e sembra destinato a continuare così ancora per diversi giorni, prima di una svolta che potrebbe avere dell’incredibile.

Andiamo per gradi e vediamo che tendenza ci aspetta. Anzitutto una nuova discesa d’aria artica si appresta ad alimentare la depressione ancora presente sull’Italia. L’ultimo weekend di Gennaio si annuncia quindi freddo dal sapore decisamente invernale e con neve anche a bassa quota su alcune regioni.

Questo scenario non subirà particolari sconvolgimenti sino a fine mese e quindi per i giorni della Merla, per tradizione considerati gelidi. Un’ulteriore irruzione artica scorrerà rapidamente sull’Italia tra il 30 ed il 31 Gennaio, risultando più attiva lungo il versante adriatico.

Arriviamo a Febbraio, che potrebbe iniziare col botto, ancora per effetto delle continue discese d’aria artica. Una nuova poderosa irruzione d’aria più fredda invaderà l’Europa Centro-Orientale per poi sfondare sul Mediterraneo Centrale tra i giorni 2 e 3.

La rotta è ancora da delineare con precisione, con coinvolgimento dell’Italia che potrebbe rivelarsi importante con freddo e venti sostenuti un po’ ovunque. Vista la natura della massa d’aria artico-continentale, sulle regioni adriatiche la neve potrebbe scendere a bassissima quota ed anche in pianura.

Retromarcia dell’Inverno a Febbraio

In questo frangente l’Europa Occidentale sarà invece protetta dall’anticiclone, che insedierà i propri massimi a ridosso delle Isole Britanniche. L’alta pressione potrebbe poi piegare verso est e coricarsi successivamente sul Sud Europa già dal 4-5 Febbraio.

Dopo la tempesta invernale d’inizio Febbraio, ci potrebbe così essere il ritorno dell’anticiclone a stravolgere un inverno che potrebbe così di nuovo cambiare volto. Il freddo si smorzerebbe anche se gradualmente e la stabilità atmosferica potrebbe riportare le nebbie al Nord.

Non è da escludere che l’alta pressione possa durare diversi giorni, sin verso il 10 Febbraio, alimentata anche da apporti d’aria più temperata di matrice subtropicale. Attenzione a dare però l’Inverno per finito o per spacciato, a metà Febbraio potrebbe di nuovo stravolgersi tutto con il ritorno del grande freddo.