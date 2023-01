Tutto è pronto per la grande riscossa dell’inverno che porterà ad un radicale cambiamento meteo non solo in Italia, ma anche su buona parte d’Europa. In avvio di settimana un’ampia porzione del Vortice Polare si abbasserà di latitudine fino a sfondare verso il Mediterraneo e coinvolgere anche l’Italia.

Vediamo le tappe di questo che sarà il primo vero episodio di maltempo invernale, quanto meno sull’Italia Centro-Meridionale dove il freddo è finora mancato. La svolta di concretizzerà già a fine weekend, con l’arrivo della perturbazione nordica che aprirà la strada al freddo d’origine polare.

Nella giornata di lunedì primo fronte scivolerà al Centro-Sud, ma un secondo impulso perturbato entrerà subito di gran carriera con l’intrusione di masse d’aria sempre più fredde in quota. Una depressione si scaverà così sull’Italia, con perno inizialmente sulle regioni settentrionali.

Il grosso dell’aria fredda entrerà nei giorni successivi, già tra martedì e mercoledì, al seguito di ulteriori impulsi d’instabilità dalla Valle del Rodano. Questo flusso artico non farà altro che alimentare il ciclone che metterà radici sul Mediterraneo, dove i contrasti con il mare più tiepido innescheranno marcata instabilità.

La circolazione depressionaria mediterranea non farà altro che favorire lo sviluppo di ammassi nuvolosi associati a rovesci e temporali, che investiranno soprattutto l’area tirrenica. I fenomeni saranno esaltati proprio dall’aria particolarmente rigida in quota rispetto al mare decisamente più mite.

Neve a bassa quota su molte regioni d’Italia

L’intrusione dell’aria fredda in quota porterà la neve a quote via via più basse, dapprima al Nord e poi anche sulle regioni centrali. Rovesci nevosi potranno sconfinare a bassa quota durante i fenomeni più intensi. La neve raggiungerà nella seconda parte della settimana anche i rilievi del Sud sino in collina.

Quanto durerà questa fase invernale? Il ciclone invernale si sposterà lentamente verso il Sud negli ultimi giorni della settimana, richiamando in questo frangente altra aria fredda dai Balcani con caratteristiche più continentali. Il maltempo quindi si localizzerà tra Adriatiche e Sud, con neve anche a bassa quota.

In poche parole, questo primo appuntamento con il vero inverno non sarà assolutamente una toccata e fuga, ma si protrarrà per quasi una settimana. Vedremo se questa nuova circolazione prenderà piede più a lungo con ulteriori discese fredde, o se invece ci saranno altri stravolgimenti nell’ultima decade di Gennaio.