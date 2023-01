Una perturbazione sta per fare irruzione sull’Italia e provocherà un deciso cambiamento meteo, con il primo vero maltempo d’inizio anno. L’Epifania ha chiuso il periodo delle festività e sostanzialmente chiude anche il periodo di dominio anticiclonico ininterrotto che era iniziato prima di Natale.

Dopo circa tre settimane, finalmente quindi possiamo tornare a parlare delle pioggia e anche della neve, sebbene per ora solo in montagna. Al seguito della perturbazione dilagherà aria un po’ più fredda in avvio di settimana che riporterà un pizzico d’inverno.

Il ritorno della neve sulle Alpi e soprattutto in Appennino, dove quasi non ve n’è traccia, rappresenta di certo una grossa novità. In realtà dovrebbe essere ordinaria amministrazione per questo periodo che ci vede avviati nel cuore dell’inverno con il periodo statisticamente più freddo dell’anno.

La sfuriata di maltempo passerà comunque molto presto, con l’anticiclone che già ci riproverà a riproporsi da martedì 10. Stavolta il progetto dell’anticiclone di riconquistare l’Italia non andrà affatto in porto, con almeno altre due perturbazioni che incideranno sull’evoluzione meteo della seconda parte della settimana.

Segnali di cambio di passo dell’Inverno

La riscossa dell’Inverno dovrà però ancora attendere, in quanto ancora saranno le miti correnti atlantiche a prevalere, nel corso della settimana, dopo la parentesi iniziale lievemente più fredda. In sostanza, ci attendiamo giornate con ancora temperature ben sopra media, specie al Centro-Sud.

Una svolta di grande portata sembra però confermata dopo metà Gennaio, quando le correnti più fredde inizieranno a strizzare l’occhio verso l’Italia. Lo si deduce in particolare dalle ultime proiezioni emesse dal Centro Meteo Americano, che vedono una disposizione barica più favorevole agli affondi meridiani.

Un primo impulso d’aria fredda potrebbe raggiungere l’Italia già fra il 16 ed il 17 Gennaio, con la formazione di una bassa pressione che potrebbe fare da calamita per ulteriore freddo dal Nord Europa. Si tratterebbe di un mix di masse d’aria in parte di natura artica ed in parte continentale.

Ci sono quindi tutte le condizioni per una ripartenza dell’Inverno degna di questo nome. Chiaramente l’evoluzione appena prospettata andrà meglio definita e potrà variare in modo anche importante, ma di certo sta calando il sipario sul periodo di calma piatta anticiclonica delle ultime settimane.