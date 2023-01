Il periodo delle feste natalizie ha visto il dominio incontrastato del meteo non invernale. L’anticiclone africano ha osato davvero tanto, espandendosi in oltre mezza Europa con modalità davvero eccezionali per il periodo. Le temperature si sono impennate su valori da record, soprattutto a Capodanno.

L’incubo di un “non inverno” come quello del 2021-2022 è tornato a palesarsi più forte che mai. Le indicazioni che ci vengono fornite dai centri di calcolo tuttavia suggeriscono una strada diversa e cioè quella di una stagione invernale pronta ad andare alla riscossa.

Questo non vuol dire che ci ritroveremo il freddo e la neve in men che non si dica, né tanto meno che l’Italia sarà coinvolta appieno da importanti discese fredde o gelide. Questo sarà tutto da vedere, ma nel frattempo si sta avviando un cambiamento di circolazione importante a livello continentale.

Freddo e gelo scalzeranno il caldo anomalo da buona parte dell’Europa Centro-Orientale, ma la spinta della circolazione atlantica si opporrà ad ogni tentativo del gelo di avanzare più ad ovest. Le correnti perturbate atlantiche si abbasseranno di latitudine, lasciando sempre meno spazio all’anticiclone.

Stop Anticiclone subito dopo la Befana

La svolta, sebbene graduale, si ripercuoterà poi anche sull’Italia dal prossimo weekend. In sostanza, è come se l’Epifania decretasse la fine di questa fase eccezionalmente anomala. L’Epifania si porterà finalmente via l’anticiclone.

Il ritorno del maltempo si concretizzerà anche sull’Italia entro il prossimo weekend, con il passaggio di una perturbazione organizzata. Bisogna tornare indietro a prima di Natale per trovare piogge diffuse e degne di nota, quindi sarà un primo rilevante cambiamento.

La pioggia si riporterà anche al Centro-Sud, mentre tornerà la neve sulle Alpi, anche se non è attesa a quote troppo basse. Le temperature caleranno su valori più consoni alla stagione, pur mantenendosi a tratti ancora sopra media. Le notti soprattutto non saranno così rigide.

Per il freddo e per il ritorno al vero inverno ci sarà però da attendere ancora. Solo nella seconda parte di Gennaio dovrebbero crearsi i presupposti per la discesa di masse d’aria artiche sul cuore del Continente e potenzialmente anche sul Mediterraneo.