HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Si continua a sostenere, chissà poi per quale strano motivo, che questo non è Inverno. Bene, si vada a dirlo a chi nel corso delle ultime ore ha dovuto affrontare condizioni meteo climatiche fortemente invernali.

Avrete visto immagini televisive di borghi appenninici sepolti da un metro di neve. O magare vi sarà capitato di vedere foto sui vari social, chissà magari persino dalla Sardegna. Eh sì, i settori orientali della Sardegna sono stati investiti da un’ondata di maltempo particolarmente pronunciata.

La neve è caduta abbondantissima dai 900-1000 metri di quota, sommandosi a quella già presente dallo scorso fine settimana. Bene, toccherà nuovamente ad alcune aree appenniniche e nei prossimi giorni giungeranno altri contributi d’aria fredda che avranno l’onere di ringalluzzire l’ampia circolazione depressionaria incastonata sul Mediterraneo.

Non pensiate che sia tutto finito qui, non si commetta quell’errore. Su febbraio vi sono proiezioni che puntano decisamente in direzione del freddo, addirittura alcune lasciano intravedere gelidi scenari continentali.

Ma no, questo non è Inverno… Scherziamo? Questo è Inverno eccome, che poi si possa discutere sulla normalità o meno di un periodo come quello attuale è un altro paio di maniche. Concordiamo con chi sostiene che le irruzioni artiche rappresentino la normalità stagionale. Ed è proprio così, nei normali Inverni mediterranei capita che l’Artico possa ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Poi può succedere che arrivi addirittura il gelo e qualora dovesse capitare nel mese di febbraio non ci si dovrebbe stupire più di tanto. Ma da lì a sostenere che quello che stiamo vivendo non è Inverno ce ne passa…

A bocce ferme, ovvero a marzo (se non addirittura ad aprile), tireremo le somme. Potremo fare un bilancio stagionale ma fin da ora possiamo affermare che l’Inverno sta facendo la sua parte. E’ Inverno, punto. I non Inverni erano i due precedenti, non certo questo.