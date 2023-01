Ci siamo, stiamo per mettere a segno un cambiamento importante. Definitivo? Chissà. Risolutivo? Lo vedremo. Fatto sta che le condizioni meteo climatiche stanno mutando, rapidamente.

Si sentono in giro un po’ di lamentele, lamentele di coloro i quali avrebbero preferito sole e temperature caraibiche per tutto l’Inverno. Per carità, i gusti son gusti, non possiamo certo sindacare in merito. Ma è bene rammentare, per chi non lo sapesse, che la stagione invernale non è Alta Pressione vita natural durante. La stagione invernale è tutt’altro.

Poi sì, la statistica contempla fasi di stabilità atmosferica come ad esempio le cosiddette “secche di gennaio“, ma andrebbero inserite in un contesto di normalità stagionale. Cosa che, fino a questo momento, non c’è stata.

Lasciamo stare che nel corso della prima metà di dicembre vi siano state perturbazioni. Erano perturbazioni nord atlantiche, spesso dai connotati pienamente autunnali. Era normale, attenzione, ciò che non è normale è quanto sta accadendo attualmente. L’Alta Pressione domina praticamente da 3 settimane, salvo rare eccezioni.

Ora però ecco apparire una fioca luce in fondo al tunnel anticiclonico. Sì, perché nei prossimi giorni torneremo a parlare di piogge, freddo, nevicate, vento. Insomma, torneremo a parlare del maltempo. Che poi, come sostiene qualcuno, sia maltempo autunnale è un altro paio di maniche e ci sarebbe da discutere.

Dando uno sguardo alle temperature attese, ad esempio, si può sostenere che in molte zone d’Italia sarà una perturbazione invernale. Non eclatante, non da strapparsi i capelli, ma sarà comunque invernale. Poi potrebbero essercene altre, forse un paio, prima che l’Anticiclone provi nuovamente a prendere il sopravvento.

Però non fasciamoci la testa prima del tempo. Prendiamo atto del cambiamento e vedremo, cammin facendo, dove ci condurrà.