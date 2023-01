Come si può, diciamo noi, proporre un quadro meteo climatico di questo genere. E’ qualcosa d’incredibile e ogni anno va sempre peggio. Pensavamo, un anno fa, di aver visto tutto – o quasi – invece no.

Al peggio, come si suol dire, non c’è mai fine. C’eravamo illusi di poter “far fuori” l’Anticiclone, invece no. L’Atlantico continua a scorrere ben più a nord delle nostre regioni e quelli che abbiamo registrato nelle ultime ore erano semplicemente degli sbuffi d’aria umida. Sì, per carità, in alcune regioni hanno riportato nubi e persino qualche precipitazioni, ma secondo voi è abbastanza? Neanche per sogno.

Ora ci risiamo, ora stiamo andando incontro a un rinforzo del solito Anticiclone Africano e gli effetti non si faranno attendere. In termini di sole, ma anche nebbie, ma soprattutto di temperature eccezionalmente alte. Supereranno i valori degli scorsi giorni? Vedremo. Difficile dirlo, perché i giorni scorsi sono state registrate temperature folli. Diciamo che potrebbero attestarsi nuovamente su quelle frequenze, quindi un Capodanno da spiaggia.

Perché in varie località d’Italia si starà bene addirittura con le maniche corte e chi avrà la possibilità di andare al mare potrebbe persino abbronzarsi. Nulla di clamoroso, ci mancherebbe, dopotutto siamo a gennaio mica ad agosto!

Si andrà avanti così sino all’Epifania, diciamo sino al 3-4 gennaio allorquando potrebbero subentrare incoraggianti segnali di cambiamento. Un cambiamento che potrebbe condurci all’Inverno e sarebbe certamente un’ottima notizia. Se pensiamo che fino ad ora il freddo ha lambito appena le regioni del Nord e poi le Adriatiche beh, non possiamo certamente affermare che sia una stagione memorabile.

Sarà bene approfittare, quindi, di queste belle giornate perché potrebbero non durare. Gennaio promette battaglia, se poi riuscirà a vincerne qualcuna saremo qui, come sempre, a tenervi aggiornati.