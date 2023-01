Quanto sta diventando complicato avere un Inverno con la i maiuscola? Le cause potrebbero essere tante, forse addirittura infinite, ma ciò che conta – a livello meteo climatico – è il risultato: zero Inverno.

Lasciamo perdere l’inverno scorso, perché peggio di così viene difficile immaginarne altri. Lasciamo stare il Vortice Polare, che puntualmente decide di sgretolare record di anno in anno come se non ci fosse un domani. Lasciamo perdere la preoccupante fusione del ghiaccio marino artico, che annualmente rammenta agli esperti quanto sia necessario porre un freno al riscaldamento globale. Lasciamo perdere tutto ciò che volete, fatto sta che da alcuni anni a questa parte il freddo si è letteralmente dileguato. Ovviamente in Italia, non altrove…

Quindi, scusateci se è poco, poter contare su proiezioni modellistiche che danno un mese di gennaio più dinamico è già un risultato clamoroso.

Il risultato che stiamo perseguendo, lo avrete intuito, è il freddo. Freddo e neve, ancora meglio. Ed è bene che ci si dia una mossa, perché il Vortice Polare conferma quanto emerso da altri approfondimenti, ovvero di voler tenere in mano il controllo delle operazioni. Potrebbe condizionare, pesantemente, l’intera stagione invernale con ripetute incursioni anticicloniche e ripetute anomalie termiche positive.

Notizie poco incoraggianti, ecco perché confidiamo in una parte centrale di gennaio coi fiocchi. Perché potrebbero esserci pochi eventi invernali, o forse perché determinate dinamiche potrebbero ribaltare le carte in tavola. Proviamo a sbrigarci, c’è ancora tutto il tempo per salvare una stagione che a detta di molti era già segnata in partenza.