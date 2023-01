HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Abbiamo parlato di normalità stagionale, abbiamo evidenziato come il clamore suscitato da una normalissima ondata di freddo sia ingiustificato. Sì, il quadro meteo climatico è pienamente invernale, ma non è in atto alcuna ondata di gelo.

Il gelo è ben altra cosa, il gelo potremmo assaporarlo a febbraio. Attualmente siamo in presenza di un vortice artico rimasto incastrato sui nostri mari a seguito del temporaneo blocco anticiclonico che si è sviluppato poco a nord delle Alpi. L’Alta Pressione delle Azzorre si è allungata verso nord-nordest, in direzione dell’Europa centro orientale e della Russia.

Il freddo, perché comunque fa freddo, continuerà a stazionare sulle nostre regioni e potrebbero esserci nuove nevicate. Sul finire di settimana, infatti, dovrebbe arrivare un altro impulso artico che andrà a ringalluzzire l’ampia circolazione depressionaria. Ed allora sentiremo parlare nuovamente di nevicate, anche a bassa quota.

Ma ciò che viene da chiedersi è: perché tutto questo clamore? Semplice, perché viste le premesse stagionali non poteva essere altrimenti. Visto quanto avvenuto nei due Inverni precedenti non poteva essere altrimenti.

Anche a dicembre e inizio gennaio, lo ricorderete, si parlava di non Inverno, di caldo anomalo, di condizioni meteo climatiche primaverili. Follie del clima moderno, follie dell’epoca del riscaldamento globale. Si è creata la falsa convinzione che l’Inverno non verrà più, poi c’è stata la smentita.

L’Inverno c’è ancora, è vivo, è voglioso di prendersi una bella rivincita. Lo sta facendo, finalmente c’è riuscito. Chissà cosa accadrà a febbraio, ma vi invitiamo a seguire i nostri approfondimenti perché sappiamo già quel che accadrà la prossima settimana. Verrà recitato di nuovo il de profundis dell’Inverno, perché l’Alta Pressione forse si prenderà un po’ di spazio, saliranno le temperature e tornerà l’aria mite.