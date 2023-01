HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Ci siamo, diamo spazio al conto alla rovescia perché le condizioni meteo climatiche stanno per subire un ribaltone allucinante. Certo, se si pensa al periodo è assolutamente normale che possa far freddo. Così com’è assolutamente normale che possa nevicare.

Ma se ricordiamo com’era il tempo qualche settimana fa, soprattutto se non ci siamo dimenticati delle più fosche proiezioni invernali, quando sta per avvenire dovrebbe farci riflettere. Dovrebbe farci riflettere sul fatto che alla fin fine l’atmosfera fa un po’ quel che vuole, a prescindere dalla più sofisticata tecnologia a nostra disposizione.

Nevicherà, sì. In alcune regioni potrebbe nevicare parecchio. Stiamo parlando di nevicate a bassa quota, che viste le termiche in arrivo potrebbe spingersi localmente in pianura. Non dappertutto, questo è ovvio, con le irruzioni artiche difficilmente possiamo assistere a nevicate pianeggianti nelle regioni del Centro Sud.

Al Nord, invece, ecco che la neve potrebbe spingersi anche in Val Padana mentre per quanto riguarda le regioni centrali ci aspettiamo belle imbiancate a quote collinari. Per specificare al meglio le varie quote dovremo attendere ancora qualche giorno, anche perché l’irruzione non si risolverà tanto facilmente.

Dovrebbe durare 4-5 giorni, peraltro nel corso del fine settimana potrebbero subentrare temperature più basse rispetto a quelle che registreremo inizialmente. Significa che potrebbero esserci delle sorprese, anche lungo la dorsale appenninica e anche nelle regioni del Sud.

Tenete conto che l’Alta Pressione piegherà verso nordest, così facendo andrà a pescare l’aria fredda che nel frattempo si sarà accumulata sull’Europa centro orientale. Insomma, sarà una gran bella fase invernale e come avremo modo di vedere con altri approfondimenti potrebbe non essere finita qui.