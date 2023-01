Che l’Italia non sia un Paese scandinavo è cosa nota. Non possiamo pretendere che faccia freddo 90 giorni di fila. Non possiamo pretendere che al posto della pioggia cada costantemente la neve. Ma possiamo pretendere che l’Inverno sia Inverno, anche alle nostre latitudini.

Gli ultimi 2 Inverni – non considerando l’attuale – sono stati i peggiori della storia. Miti, spesso anticiclonici, avari di precipitazioni ma soprattutto della neve. Non alle basse quote, intendiamoci, stiamo parlando di neve in montagna. Va sempre peggio, c’è poco da fare. Se anche i ghiacciai alpini sono in contrazione un motivo ci sarà, non stiamo certo scoprendo l’acqua calda.

Fatto sta che pretendiamo una risposta. Una risposta entro breve, non tra qualche settimana. Perché non è mica possibile pensare di andarsene al mare in pieno Inverno. Ci si può andare, per carità, ma non certo con il sole e con le alte temperature di questi giorni.

Al mare si può andare anche d’Inverno, lo ripetiamo, anzi c’è chi lo preferisce durante la stagione fredda perché meno affollato rispetto all’Estate. Ma non siamo mica ai Caribi! Non scherziamo su…

In molti ci state chiedendo cosa ci aspetterà da qui a fine mese. Difficile fare pronostici, quel che sappiamo è che le complesse dinamiche atmosferiche – quelle che riguardano il Vortice Polare – stanno per dirci che ne sarà dell’Inverno. Soprattutto stanno per dirci se le proiezioni modellistiche stagionali – quelle che suggerivano l’ennesimo Inverno insulso – saranno corrette o meno.

Dobbiamo sperare che siano errate, dobbiamo sperare che l’Alta Pressione ci lasci al più presto e che al suo posto si ripresentino peggioramenti degni di tal nome. Non pretendiamo la luna, non pretendiamo che gelo e neve prendano possesso delle nostre latitudini. Pretendiamo però che l’Inverno faccia l’Inverno, quello mediterraneo che è sempre stato.

Quindi capriccioso, a tratti piovoso, a tratti freddo, a tratti anche nevoso. Poi perché no, a tratti anche anticiclonico. Ma non certo anticiclonico per tutti i tre mesi, perché così non si va da nessuna parte.