In molte zone d’Italia è tornato il sole, mentre su alte persistono nubi e precipitazioni. Su altre è pieno Inverno, le condizioni meteo climatiche sostengono nevicate davvero abbondanti. Ma non per questo necessariamente eccezionali.

Eppure c’è già chi guarda avanti. C’è chi sogna, da buon meteo appassionato, un’ondata di gelo. Bella o brutta non sta a noi giudicarla, i gusti son gusti. Per alcuni è bella, per altri meno. Certo è che il gelo, oggettivamente, alle nostre latitudini è un evento assolutamente eccezionale.

C’è chi in questi giorni lo sta sognando. Trattandosi di evento ha tempi di ritorno lunghi, di sicuro ultra decennali. Che poi a certe quote anche una semplice irruzione artica sia in grado di generare gelo è un altro discorso. Ovvio, a certe quote anche il freddo di questi giorni sta portando temperature piuttosto basse. Di parecchi gradi sotto lo zero.

Ma il gelo è altra cosa. Il gelo arriva da est, arriva col Burian, arriva dalla Siberia. Quello sì che è capace di generare temperature eccezionalmente basse. Quello sì che è capace di generare nevicate anche in località che di neve ne vedono raramente.

Ecco, quel tipo di gelo è il sogno di mezzo Inverno di tantissimi appassionati. Si sta là, a scrutare le carte, a cercare ogni minimo appiglio in ogni singolo indizio. Si spera fino alla fine, sino a febbraio, anzi sino a marzo. Perché anche marzo, al contrario di quanto si possa pensare, è un mese pienamente invernale.

Quindi spazio ai sogni, spazio ai desideri, perché ogni meteo appassionato ha il suo sogno nel cassetto ed è giusto rispettarlo. A tramutarlo in realtà ci penserà il meteo, ovvio, noi prenderemo atto di ogni cambiamento e se quel sogno dovesse esaudirsi saremo pronti a commentarlo.