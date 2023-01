Dopo settimane del nulla più assoluto, si torna – finalmente – a parlare di maltempo. Maltempo su gran parte d’Italia, maltempo in qualche modo dal sapore invernale. Un cambiamento delle condizioni meteo che ci aspettavamo, un cambiamento delle condizioni meteo che i modelli avevano previsto a suo tempo.

E’ tornata la neve, copiosa, sull’arco alpino. Neve che tornerà, in qualche caso arriverà per la prima volta in stagione, anche sulla dorsale appenninica.

Perché il freddo polare, che al contrario di quanto si possa pensare non è quello artico né tantomeno il gelo continentale, sta avendo il merito di riportare le temperature su valori più consoni al periodo. Parlare di normalità è dura, ma se andassimo a controllare le proiezioni termiche ci renderemmo conto che per qualche giorno si potrà respirare aria d’Inverno.

Poi le piogge. Piogge che non si vedevano da giorni e giorno. Anzi da settimane. Piogge che servono, c’è poco da dire. Piogge che in qualche caso rischiano di risultare particolarmente forti, quindi abbondanti. Ma ci sta, ci sta che dopo un periodo talmente mite il freddo che sta affluendo esalti i contrasti termici.

Resta da capire, il che non è poco, se sarà una toccata e fuga. Al momento possiamo dirvi no, non sarà una semplice toccata e fuga. Perché un’altra perturbazione potrebbe arrivare sul finire di settimana, poi un’altra ancora. Sempre di origine polare.

Non solo, nel corso dell’ultima decade di gennaio potrebbe arrivare il freddo artico, quello vero, quello capace di portare le temperature al di sotto delle medie stagionali e quindi le nevicate a quote collinari. O magari anche in pianura, chissà. Vedremo, fatto sta che l’Inverno ci sta provando, seriamente.