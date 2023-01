Inverno storico, anzi Inverni storici. Avete presente le immagini provenienti dagli USA? Ecco, quelli sì che sono Inverni storici. Qui da noi immaginare condizioni meteo climatiche simili non è possibile.

Difficile immaginarsi il Polo Nord a casa nostra. Eppure potrebbe succedere. Prima o poi potrebbe ripresentarsi un episodio invernale storico. O magari un’intera stagione. Chi può dirlo?

Chi ha la risposte in tasca non dice la verità. Facile rifugiarsi nel riscaldamento globale. Di questi tempi è certamente più facile prevedere caldo anomalo e quant’altro piuttosto che gelo e neve. Se gelo e neve fossero di casa non ci sarebbe neppure bisogno di fare previsioni meteo.

Se abitassimo in Lapponia sarebbe tutto più facile, così come sarebbe facile fare previsioni meteo ai Caraibi. Da un lato gelo e neve, dall’altro lato sole e caldo.

Diciamo che negli ultimi anni il bacino del Mediterraneo si sta orientando verso la seconda direzione, mentre la prima rimane un miraggio. Se preferite una chimera. Diciamo che scommettere sul sole è vincere facile, mentre se ci si avventura nelle complesse dinamiche atmosferiche – in ogni stagione, non soltanto in Inverno – si rischiano le brutte figure.

Non possiamo pretendere la perfezione, ma che si torni alla normalità sì. Che poi diciamolo, il concetto di normalità sta cambiando, le rilevazioni degli ultimi 30 anni ci consegneranno una normalità finora sconosciuta. Forse dovremo farci il callo, inutile girarci attorno, ma perdere le speranze no, perché prima o poi qualcosa cambierà.

Magari non saremo più qua a raccontarlo, magari al posto nostro ci saranno altri meteorologici, ma l’importante è che le fluttuazioni climatiche proseguano e che possano mettere le cose a posto. Se non oggi, nel futuro.