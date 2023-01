Da giorni, giustamente, stiamo evidenziando come i modelli previsionali stiano fiutando un possibile cambiamento delle condizioni meteo climatiche nel corso della prima decade di gennaio.

Un cambiamento che, se confermato, potrebbe rappresentare una vera e propria svolta. Certo, direte voi, visto e considerato ciò che sta accadendo ultimamente qualsiasi tipo di variazione climatica rappresenterebbe senz’altro una svolta. Le temperature, infatti, continueranno a mantenersi alte se non altissime anche nei prossimi giorni.

Ma cosa potrebbe accadere attorno all’Epifania? Stante le ultimissime proiezioni dei centri di calcolo internazionali pare che l’Alta Pressione possa realmente spostarsi a ovest. Uno spostamento che chiaramente liberebbe le nostre regioni dal fardello delle anomalie termiche eccessive e che contestualmente potrebbe favorire il ritorno delle precipitazioni.

Precipitazioni di che tipo? Questo ovviamente è tutto da stabilire. Diciamo che stanno crescendo le chances di un ritorno dell’Inverno – per molti sarà l’arrivo della stagione invernale. Come, quando e perché? Le tempistiche sono quelle indicate, ovvero attorno alla Befana, anche se qualcosa in realtà potrebbe cambiare già qualche giorno prima.

Per quanto riguarda il come e il perché si dovrebbe andare più nello specifico, parlando del Vortice Polare e delle dinamiche atmosferiche che seguiamo quotidianamente.

Al di là dei dettagli, molto probabilmente si attiverà uno scambio meridiano e quindi il freddo artico potrebbe spingersi verso sud puntando il Mediterraneo. Freddo, quindi, freddo associato a maltempo con possibili nevicate a bassa quota. Quanto bassa lo vedremo, fatto sta che potrebbe trattarsi del primo, vero colpo invernale. Basterà a far sì che la stagione cambi marcia? La risposta l’avremo nel momento in cui vedremo realizzarsi tale scenario, a quel punto sapremo quasi certamente se il Vortice Polare sarà in grado di spingere ancora più forte oppure no.