Al momento non c’è nulla ancora di concreto che lasci intravedere scenari meteo climatici così crudi. Ma per cercare di cogliere i più piccoli indizi stagionali occorre lasciar da parte mappe e quant’altro e provare ad affidarsi all’esperienza, per interpretare le dinamiche atmosferiche in atto.

Ebbene, l’Inverno ha completamente cambiato marcia negli ultimi 10 giorni con le correnti polari che hanno trovato il modo di raggiungere il Mediterraneo. Non abbiamo avuto il gelo vero e proprio, quello che fa battere i denti, ma si stanno creando i presupposti perché possa accadere da qui a fine Febbraio.

Le alte pressioni punteranno ancora verso nord, con una massa d’aria sempre più gelida che si accumulerà tra Europa Orientale e Russia. Lo stesso anticiclone, ruotando il proprio asse, potrebbe traghettare quest’aria gelida verso il Mediterraneo e l’Italia.

Quando accadrà e in che modo? Forse già entro la prima decade di Febbraio ci potrebbe essere un primo assalto del gelo da est. La maggiore propensione allo spostamento delle correnti da est verso ovest deriverà da un Vortice Polare atteso in crisi per via del riscaldamento della stratosfera, il cosiddetto stratwarming.

Non vogliamo tediarvi con i soliti discorsi sul Vortice Polare, ormai ne saprete più di noi. Al limite possiamo riassumere quelli che potrebbero essere i suoi movimenti, in quanto con ogni probabilità avremo gli effetti dello spostamento del Vortice dalla propria sede. Le conseguenze saranno tutte da definire.

Questo riscaldamento della stratosfera, sebbene di tipo non major, potrebbe ulteriormente frantumare il Vortice Polare, aprendo così la strada a dinamiche rigide nei bassi strati. Dopo aver avuto l’aria polare, si potrebbe spalancare la porta alle discese gelide di matrice russo-siberiana.

Il freddo avuto finora potrebbe quindi essere solo un assaggio di quello che potremmo vedere nel corso di Febbraio. Attenzione però, questo prossimo mese potrebbe anche vedere oscillazioni termiche e sbalzi eclatanti. Non c’è certezza di un coinvolgimento diretto dell’Italia.

Ora tanti di voi staranno sognando un fine Inverno memorabile e con i fiocchi. In realtà tutto è in divenire e non possiamo sapere se l’Italia rientrerà all’interno di dinamiche così crude invernali. Le basi per qualcosa d’importante ci sono e Febbraio può essere davvero il mese giusto. Lo abbiamo già visto anche nel 2018.