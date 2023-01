I cambiamenti del clima invernale di questo decennio hanno determinato una riduzione delle ondate di freddo in Italia, ma soprattutto, ridotto sensibilmente le nevicate improvvise. Ne consegue che un evento meteo invernale normale è causa di enormi disagi.

Gli scorsi giorni si è parlato di ondata di gelo in Italia, ma la temperatura era tutto sommato nella media, eccetto qualche località italiana.

È vero, gli inverni di questo decennio sono più miti e meno rigidi del previsto e rispetto al medesimo periodo precedente, con temperature invernali superiori alla media che spesso hanno reso le nevicate improvvise estremamente rare. Inoltre, una delle conseguenze più visibili dei cambiamenti climatici è che gli inverni tendono ad essere più brevi di quanto non sia stato in passato.

In effetti, quando gli eventi invernali “normali” si verificano, possono causare enormi disagi perché la popolazione non è più abituata alle temperature più basse.

Inoltre, un’ondata di freddo o neve fuori stagione può significare che le infrastrutture e le tecnologie non sono preparate al freddo, che le persone sono meno attrezzate per affrontarlo e che i problemi sociali si aggravano.

Ad esempio, è stato dimostrato che le ondate di freddo possono causare danni significativi alla salute pubblica, in particolare tra i più anziani e i più poveri. Non solo un inverno più freddo può aumentare il tasso di malattie respiratorie e aumentare la mortalità, ma anche aumentare il rischio di ipotermia e malattie cardiovascolari. Inoltre, un aumento delle temperature invernali può portare a un aumento della frequenza e della durata delle nevicate, con conseguenti problemi per la sicurezza stradale e la mobilità. Le alte temperature dispongono di una maggiore umidità, e quindi si possono avere nevicate più abbondanti, ovviamente laddove la temperatura lo consente.

Pertanto, con i cambiamenti del clima è importante che le persone si preparino in anticipo per affrontare le ondate di freddo e le nevicate improvvise, sia in termini di preparazione di abbigliamento e coperte, sia in termini di protezione della salute. Inoltre, è importante essere consapevoli delle situazioni locali durante l’inverno e assicurarsi di seguire le linee guida degli Enti ufficiali.

Nel Regno Unito il meteo invernale è sempre sotto stretto monitoraggio dopo che un’improvvisa serie di tempeste invernali avvenuta qualche anno fa, fu causa di enormi disagi alle popolazioni, e non solo quelle rurali. In Russia, Scandinavia, il meteo avverso invernale vuol dire non solo grande freddo, ma soprattutto maggiori nevicate rispetto al passato, tanto che ogni anno si parla di neve record.