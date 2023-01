Alta Pressione? Forse. Gelo? Forse. Se doveste chiedere informazioni a un esperto del settore meteo climatico in questo momento non saprebbe cosa rispondervi.

Proprio così, le risposte potrebbero essere due: gelo da un lato, Alta Pressione dall’altra. Ma perché due scenari diametralmente opposti? Perché guardando le mappe previsionali non si riesce a capire da quale lato penderà l’ago della bilancia? Anche in questo caso la risposta non è univoca, ovvero non vi sarebbe soltanto una causa a scatenare l’eventuale scenario prevalente.

Le cause sono molteplici e sono tutte da ricondurre alle complesse dinamiche del Vortice Polare. Che si debba passare da un suo rinforzo pare ormai scontato e questo dovrebbe rappresentare il punto fermo. Direte voi, ma con un Vortice forte è possibile parlare di gelo? Ebbene sì, perché potrebbe trattarsi di una dinamica temporanea.

Ne stiamo parlando da giorni ed è bene tenerlo a mente: qualora dovesse arrivare l’Anticiclone potrebbe trattarsi di una fiammata estemporanea, un movimento preparatorio alla migrazione verso nordest e alla conseguente risposta gelida sull’Europa. A tal proposito dobbiamo essere molto chiari: i centri di calcolo internazionali ci stanno già mostrando la strada.

Le ultime emissioni modellistiche, in realtà da qualche giorno, lasciano intravedere gelidi scenari proprio su di noi. Al momento non vi è ancora univocità di vedute, nel senso che a tratti viene mostrata la dinamica retrogressiva, a tratti viene mostrata la rimonta anticiclonica.

Fin tanto che tali emissioni non punteranno la barra a dritta non potremo sciogliere la prognosi e dovremo limitarci ad analizzare ciò che giornalmente ci viene proposto. Anzi, dovremo continuare ad analizzare le dinamiche atmosferiche perché è da lì che arriveranno le risposte.