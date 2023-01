HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Siamo consapevoli che viste le premesse meteo climatiche stagionali il solo ritrovarsi qui a discutere di certe cose va considerata un’enorme conquista.

Arriviamo da un Vortice Polare “strong”, eppure il classico condizionamento dettato da un raffreddamento record della stratosfera non è stato in grado di produrre i soliti disastri. Abbiamo a che fare con l’Alta Pressione e col caldo allucinante di fine dicembre e inizio anno, questo è assolutamente vero, ma poi la situazione è cambiata e sta cambiando ancora.

Siamo passati dalle perturbazioni polari all’irruzione artica. Lo step successivo sapete quale potrebbe essere? Il gelo continentale. Perché se tutti i tasselli che i vari modelli previsionali ci mostrano – da giorni ormai – dovessero incastrarsi a dovere il Vortice Polare potrebbe collassare.

Quando? Presumibilmente a febbraio. Ed ecco che a quel punto ci si troverebbe davanti un mese crudamente invernale, votato al gelo e alla neve in varie zone d’Europa. Toccherà anche a noi? Beh, diciamo che molto dipenderà dall’eventuale asse d’inclinazione della cosiddetta dinamica di split, da lì dipenderebbe la traiettoria dei nuclei gelidi a spasso per il Vecchio Continente.

Prima però andrà portata a casa la dinamica, ancora prima – la prossima settimana – potrebbe verificarsi un’altra irruzione fredda o comunque un’intrusione del freddo dai quadranti orientali. Gli effetti andranno valutati cammin facendo, diciamo che nei primissimi giorni della prossima settimana capiremo se dovremo affrontare altre nevicate o se si tratterà di una fase sì invernale ma priva di precipitazioni.

Fatto sta che le cose si stanno mettendo bene, si stanno direzionando verso un febbraio DOC, di quelli buoni, di quelli old style. Se poi non sarà così, come sempre, ce ne faremo una ragione e saremo pronti a commentare altre mappe. Speriamo non anticicloniche comunque.