HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Quella che stiamo affrontando è una normalissima fase meteo climatica invernale. Sì, proprio così, normalissima. Al di là di quanta neve sia caduta in molte zone d’Italia, tanta, ci si dimentica che siamo nel bel mezzo dell’Inverno.

Sapete qual è il problema? Che c’eravamo abituati agli Inverni anonimi, quelli senza freddo, quelli senza neve, quelli miti e anticiclonici. Purtroppo sì, i cambiamenti climatici stanno cambiando anche la nostra percezione stagionale, ciò che prima era un’eccezione adesso sta diventando regola. Non va bene.

Quindi, chiediamo noi, perché stupirsi di quanto sta accadendo? O di quel che potrebbe accadere? Non pensiate che l’Inverno sia finito, non lo è affatto. Non siamo noi a dirlo, sono i modelli previsionali che lasciano intravedere scenari votati al freddo e alla neve.

Diciamo che l’Inverno farà il botto di neve, magari nel mese di febbraio e magari con dinamiche che non si vedevano da tempo. Era il febbraio 2012 l’anno del gelo da est, molti di voi lo ricorderanno e ricorderanno quanto nevicò in varie zone d’Italia. Fu un evento notevolissimo, di quelli che accadono raramente. Di quelli, per capirci, che hanno tempi di ritorno ultra decennali.

Beh, quest’anno potrebbe accadere qualcosa di simile, perlomeno come dinamiche. Gli effetti, ovviamente, andranno valutati qualora dovesse effettivamente realizzarsi la configurazione barica. Perché non è detto, lo ripetiamo per l’ennesima volta, che anche in presenza di un flusso d’aria gelida da est vengano coinvolte le nostre regioni.

Certo, se alcuni tasselli dovessero incastrarsi nel modo giusto potremmo assistere a un mese di febbraio d’altri tempi. Di quelli cattivi, di quelli che potrebbero passare alla storia o comunque entrare di diritto nella top ten dei meteo appassionati. Per scoprirlo non ci resta che pazientare un pochino, vedrete che ben presto avremo le idee più chiare. Tutti, nessuno escluso.