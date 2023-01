HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

E’ vero, dobbiamo procedere per gradi senza farci prendere la mano. Ma dopo aver temuto per la fine prematura dell’Inverno, pur manifestando dubbi meteo che tutti voi conoscete, possiamo tirare un sospiro di sollievo. L’Inverno c’è, eccome se c’è.

Mancano pochi giorni e ricorderà a tutti che darlo per spacciato non è mai una buona idea. Per carità, alla luce dei due anni precedenti era sicuramente più facile pronosticare un altro tipo di tempo e d’altronde anche i modelli stagionali scommettevano sull’Alta Pressione. Una scommessa fin troppo facile, scontata verrebbe da dire. Ma spesso e volentieri chi non ha i favori del pronostico è destinato a sorprendere. E’ il caso di questa stagione invernale.

Magari non basterà un’irruzione artica e qualche copiosa nevicata a quote collinari per far ricredere i più scettici. Ci sarà sempre qualcuno che remerà contro. Ma intanto prendiamoci quel che di buono ha da offrirci il mese di gennaio, se poi dovessimo tornare in regime anticiclonico ci penseremo.

Fatto sta, piaccia o meno, che l’Inverno 2022-2023 sta già facendo meglio del suo predecessore. Ci voleva poco, direte voi. Ma non dimentichiamoci che viviamo sul Mediterraneo, non in Lapponia. Le irruzioni fredde, alle nostre latitudini, non sono così frequenti. Che poi l’Inverno di decenni or sono fossero diversi è un altro discorso.

Dicevamo, prendiamoci l’Artico e portiamolo a casa, anche perché potrebbe rappresentare l’antipasto di una portata ben più succulenta. C’è tutto febbraio, prima ancora l’ultima settimana di gennaio e i fatidici giorni della merla. Per come si sta indebolendo il Vortice Polare siamo pronti a scommettere in altre sorprese. Da qui a marzo potrebbe arrivare altro freddo, forse addirittura il gelo.

Gelo capace di far nevicare a quote ancora più basse, gelo capace di ricordarci che l’Inverno – anche in epoca di riscaldamento globale – è una stagione da prendere sul serio. Un conto è scherzare, un altro conto è non farlo…