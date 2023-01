HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Un Paese come il nostro, conosciuto a livello internazionale per la bontà del nostro clima (e non solo), dà alla neve quel tocco in più che manca in altre zone d’Europa certamente più avvezze a certe condizioni meteo climatiche.

La magia della neve, la magia dell’Inverno in Italia è tutt’altra cosa. Soprattutto quando ad imbiancarsi sono le basse quote. Magari chissà, anche le coste. Il bianco delle spiagge, delle nostre splendide spiagge, è qualcosa di unico. Certamente vi sono litorali dove la neve compare con più facilità, altri dove invece rappresenta una rarità.

Lungo l’Adriatico, lo sappiamo, le ondate di gelo da est facilitano le imbiancate. Talvolta persino con accumuli importanti. Sull’altra sponda, quella tirrenica, perché possa nevicare sulle coste debbono verificarsi condizioni particolari. Non basta che arrivi il gelo da est, vi è la necessità dello sviluppo di vortici ciclonici posizionati in un certo modo. Ad esempio sullo Ionio.

Ma chissà che quest’anno qualcosa di clamoroso non possa succedere. Clamoroso perché in virtù di quanto accaduto sinora sarebbe impensabile.

Eppure l’Inverno c’è, anche in Italia. Sta bussando alla porta ora, che stiamo per entrare ufficialmente nell’ultima decade di gennaio. Ma ricordate cosa scrivemmo qualche giorno fa? Che il periodo più propizio per le nevicate a bassa quota inizia ora, da qui a fine febbraio potremmo assistere a dinamiche ad oggi impensabili. Soprattutto se il Vortice Polare dovesse mollare la presa.

C’è chi dice che sul comparto asiatico non c’è il gelo, in parte è vero, nel senso che sono state registrate sovente temperature superiori alle medie. Ma il gelo c’è eccome e tra l’altro basta davvero poco a crearlo. Quindi tranquilli, perché se si dovesse svegliare la Siberia ne vedremo delle belle.