Tanto o poco lo vedremo. Il freddo, comunque, dovrebbe proseguire e potrebbe proseguire per un lungo periodo. Difatti anche le ultimissime proiezioni meteo climatiche dei modelli previsionali, tutte, continuano a proseguire nella strada intrapresa qualche tempo fa.

Se seguite costantemente i nostri aggiornamenti saprete che stiamo monitorando attentamente le dinamiche ascrivibili direttamente al Vortice Polare. Ecco, in quegli approfondimenti abbiamo rimarcato – più e più volte – quanto sia importante attendere di capire se effettivamente stiamo procedendo spediti verso uno split – rottura – del Vortice stesso.

Farebbe tutta la differenza del mondo, ma sappiate che basterebbe anche un marcato indebolimento per far sì che possano succedere cose invernali memorabili. Ricordate l’evento freddo del febbraio 2012? Ecco, stiamo parlando di un evento che si verificò pur senza che il Vortice Polare crollasse definitivamente.

Al di là di ciò, i centri internazionali di calcolo continuano a supportare la tesi del gran freddo. Tra circa una settimana, ad esempio, potrebbe fiondarsi nel Mediterraneo un nuovo nucleo freddo artico.

Si tratterebbe di un’evoluzione non dissimile dall’attuale, anche se va detto che stavolta la traiettoria d’ingresso potrebbe risultare un po’ più sbilanciata a est. Tale sbilanciamento produrrebbe effetti differenti in termini di precipitazioni, mentre le temperature confermerebbero valori pienamente invernali praticamente ovunque.

Parlare di neve e temperature sotto media, di questi tempi, è un aspetto non trascurabile. Quel che è certo è che le chances di una rimonta anticiclonica convincente stanno scemando, indi per cui possiamo attenderci una prosecuzione della stagione invernale e secondo noi il meglio deve ancora arrivare. Il gelo, per capirci, potrebbe essere realmente in agguato.

Gelo da est, gelo continentale, gelo capace di catapultare la nostra Penisola in un Inverno old style. Sì, perché certe dinamiche non si verificano da anni e anni, come tempi di ritorno potremmo anche esserci quindi occhio alle sorprese di febbraio.