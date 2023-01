HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Ma chi lo ha detto che con un Vortice Polare estremamente forte non si possano avere buone occasioni invernali anche in Italia? Chi sostiene tale tesi meteo climatica ha le sue ragioni.

Il fondamento scientifico c’è tutto: Vortice Polare forte significa gelo incastonato sul Circolo Polare Artico e Anticicloni a medie latitudini. D’altronde è ciò che è accaduto ultimamente e se anche i modelli stagionali ipotizzano una stagione invernale prettamente anticiclonica un motivo ci sarà.

Attenzione però. Il Vortice Polare forte è sì un trottolone gelido che gira a pieni giri, ma nel suo moto di rotazione ha spesso necessità di rifiatare. Tra una pulsazione e l’altra – così come vengono definite tecnicamente – si possono inserire strappi del getto d’alta quota. Come l’attuale, giusto per citare un esempio.

Allentamenti che facilitano l’inserimento di rapide stilettate polari a medie latitudini. La prima è in corso, la seconda potrebbe intervenire sul finire della settimana e la terza nel corso della prossima settimana.

Se tali allentamenti risultassero più consistenti ecco che a quel punto le dinamiche invernali potrebbero mostrarsi più cattive. In che modo? Ad esempio con una possente irruzione artica, ancor peggio con un temporaneo reflusso del gelo siberiano e quindi con un cosiddetto moto retrogrado da est verso ovest.

Ecco, nell’ultima decade di gennaio potrebbe verificarsi uno dei due suddetti scenari. L’irruzione artica, al momento, è la più probabile. Ma non escludiamo che possa verificarsi un rientro orientale, quindi con l’aria gelida pronta a catapultarsi sull’Europa orientale e da lì sulle nostre regioni.

Insomma, per farla breve, anche in un contesto come quello che stiamo osservando potrebbero verificarsi episodi invernali rilevanti ed è quello su cui su punta entro qualche settimana.