HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Prevedere il tempo non è mai semplice. Chi conosce la meteorologia sa che l’atmosfera è in costante evoluzione. Chi conosce le condizioni meteo climatiche del nostro Paese sa che la variabilità micro-climatica è un elemento imprescindibile di qualsiasi previsione.

Chi crede che prevedere il tempo sia facile sbaglia. Non ha la minima idea del lavoro che ci sta dietro. Potrebbe sembrare facile, grazie alla tecnologia tutto è a portata di mano. Che tempo farà mercoledì? Guardo l’app. Che tempo farà la prossima settimana? Guardo l’app. Niente di più semplice.

Visto che le previsioni automatizzate sono diventate un must dei giorni nostri, avete mai notato che spesso e volentieri cambiano orientamento da un momento all’altro? Soprattutto in un contesto di variabilità atmosferica, soprattutto in stagioni volubili come Primavera, Autunno, Inverno.

Prevedere l’Alta Pressione è facile, prevedere la pioggia no. Figuriamoci freddo, neve, o addirittura gelo. I costanti cambiamenti dei modelli previsionali rispecchiano la volatilità atmosferica. Essendo un sistema dinamico, lo ripetiamo, è in costante evoluzione. Se si capissero questi concetti si potrebbero giustificare variazioni modellistiche che talvolta lasciano a bocca aperta.

Esempio classico: durante l’Inverno capita di analizzare proiezioni votate al freddo, di vederle riproposte per giorni e giorni, per poi scomparire improvvisamente a ridosso dell’evento. Purtroppo è così, prevedere la traiettoria di una perturbazione, soprattutto quando si tratta di irruzioni fredde, non è mai facile.

Metteteci che il nostro territorio è costellato di ostacoli: da una parte le Alpi, dall’altra parte l’Appennino, poi il Mar Mediterraneo. Elementi che dovrebbero farvi capire quanto sia complesso stilare una previsione e quanto il pericolo meteo sia sempre in agguato.