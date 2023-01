1929, 1956, 1985. Annate meteo storiche. Annate che in Europa, ma non solo, verranno ricordate a lungo. Sono entrate di diritto negli annali meteorologici per la portata del gelo invernale. Sono entrate di diritto nell’immaginario collettivo dei meteo appassionati per ovvi motivi.

Ogni anno la speranza è di poter rivivere qualcosa di simile, o che perlomeno ci si avvicini. Senza andare troppo lontano, anche il 2012 fu in qualche modo eccezionale. Così come furono eccezionali le nevicate che su alcune regioni si abbatterono a cavallo tra fine gennaio e inizio febbraio 1999. Nei giorni della merla, per capirci.

Erano altre epoche? Sì, forse. Sicuramente negli anni 2000 qualcosa è cambiato. Gli Inverni, quelli di una volta, si sono visti col contagocce. Si è trattato più che altro di fiammate, non di configurazioni invernali durature. E’ pur vero che viviamo nel Mediterraneo, non certo in Scandinavia, quindi dobbiamo fare i conti con la mitezza del mare che ci circonda.

Eppure, è giusto dirlo, il peggior gelo della storia potrebbe arrivare. In futuro, chissà. Prendete ad esempio gli USA. Quando accaduto sotto Natale ha pochi precedenti. Si è trattato della peggiore ondate di gelo, per diffusione e intensità, degli ultimi 40 anni. Mica poco. Che poi da quelle parti siano avvezzi a certe condizioni meteo climatiche è un altro paio di maniche.

Ma chi ci dice che qualcosa del genere non potrebbe accadere anche in Europa? Chi ci dice che qualcosa del genere non potrebbe accadere tra qualche anno? O magari chissà, a febbraio?

Invidiamo, lasciatecelo dire, chi ha tutte le certezze di questo mondo. Con l’atmosfera non si può mai essere certi. Un conto è stilare linee di tendenza, un altro conto è parlare con la sicurezza di chi sa già che la stagione andrà in un certo modo. Noi non ci stiamo, voi?