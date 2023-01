Ovviamente non stiamo parlando della stessa ondata di gelo. E’ bene specificarlo per evitare fraintendimenti. Stiamo parlando di dinamiche simili, dinamiche che potrebbero portare un ramo del Vortice Polare direttamente in Europa e sul Mediterraneo.

E’ già successo in passato. Ad esempio nel 1985, quando si verificò l’improvvisa rottura del Vortice Polare. Lo split, così come viene definito tecnicamente, fece scivolare uno dei lobi nel cuore del Vecchio Continente e l’aria gelida affluì massicciamente anche sul nostro Paese. Le temperature che si raggiunsero in varie città non sono mai state più raggiunte.

Pensate, però, che le Alpi spesso e volentieri ostacolano l’ingresso di irruzioni artiche che altrimenti avrebbero potenzialità ben superiori.

Il gelo, quello peggiore, di solito arriva dalla Siberia. L’Anticiclone Russo-Siberiano, che i meteo appassionati reclamano ogni anno, è una delle strutture capaci di innescare scenari invernali particolarmente crudi. Tra i più crudi di tutti.

Ecco, situazioni di questo tipo si potrebbero ripresentare. Lasciamo stare il riscaldamento globale e tutti gli annessi e connessi. L’innalzamento delle temperature terrestri è certamente un tema stringente, ma ciò non significa che possa far freddo come in passato. Ciò non toglie, per capirci, che anche in Italia possa verificarsi un’ondata di gelo epocale.

Se dovesse verificarsi quest’anno che cosa direste? Anzi, cosa direbbero i sapientoni meteo climatici? Quelli che, per tagliare corto, continuano a sostenere la tesi di un Inverno privo di ondate di freddo? Non sarà così, non andrà come l’anno scorso. La prima metà di dicembre fu diversa, gennaio sta già mostrando peculiarità differenti da quello del 2022, quindi il paragone non regge e non reggerà.

Fare paragoni di questo genere è sbagliato, se poi piace vincere facile è tutta un’altra storia. Preferiamo sbagliare una previsione piuttosto che accontentarci del nulla.