Ultimamente ci siamo occupati delle varie proiezioni modellistiche, evidenziando come da qui all’Epifania qualcosa potrebbe cambiare. Un cambiamento che, a livello meteo climatico, potrebbe spalancare le porte al ritorno dell’Inverno.

Potrebbe trattarsi di un’azione estemporanea, questo va detto, ma qualora dovesse verificarsi perlomeno servirebbe a far sì che la stagione attuale abbia qualcosina di diverso dalla precedente. Per far sì che il quadro atmosferico cambi dobbiamo focalizzare l’attenzione, ancora una volta, sul Vortice Polare.

E’ lassù che si gioca la partita. E’ lassù che dobbiamo cercare le risposte alle nostre domande. Al momento quel che sappiamo è che il Vortice Polare è particolarmente forte e che in quanto tale lascerà poco spazio ad azioni invernali incisive. O meglio, lascerà poco spazio ad azioni invernali durature.

Però dobbiamo dirvi che anche qualora dovesse riuscire a condizionare la troposfera, incentivando ulteriori rimonte anticicloniche, vi sarà spazio per alcune dinamiche artiche se non addirittura continentali. Quelle che vengono definite le “pulsazioni” del Vortice Polare Stratosferico, dirette appunto in troposfera, solitamente prevedono delle azioni fredde tra l’una e l’altra.

Ovviamente non è detto che il risultato premi l’Italia, ma nella prima metà di gennaio ci aspettiamo di osservare delle irruzioni fredde degne di tal nome. Basterà a cambiare le carte in tavola? A tale quesito, in questo momento, non c’è risposta. Dobbiamo per forza di cosa attendere le prossime settimane, settimane che serviranno per capire se la troposfera si farà condizionare o meno.

Quel che è certo è che qualche finestra nevosa potrebbe aprirsi. Diciamo che potrebbe scapparci anche un evento di portata rilevante, seppur isolato vero, ma pur sempre un evento degno di nota. Tra non molto avremo le risposte, soprattutto da quei modelli previsionali che iniziano a fiutare qualcosa attorno all’Epifania.