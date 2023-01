HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

A chi sostiene che l’Inverno non ha più nulla da dire diciamo calma. Non facciamoci prendere da un ingiustificato sconforto. A suo tempo vi dicevamo che la stagione avrebbe potuto riservare sorprese meteo climatiche notevoli, sembra passata un’eternità ma in realtà ne parlavamo anche negli ultimi giorni.

Che piaccia o no anche in regime di Vortice Polare forte si possono strutturare scenari invernali di un certo rilievo. L’Artico, ad esempio, tenendo conto peraltro che a quelle latitudini – proprio in virtù di un Vortice Polare cattivissimo – si sta accumulando un bel po’ di aria gelida.

Poi c’è il gelo continentale. L’Anticiclone Russo-Siberiano è tutt’altro che in letargo, tant’è che sta provando a innescare dei flussi di calore che possano in qualche modo contrastare il dominio del Vortice Polare. Su questo tema ci torneremo, anche perché affinché tali flussi possano rappresentare un vero problema per la tenuta del Vortice necessitano di particolari caratteristiche e di altri contributi anticiclonici.

Fatto sta che l’Inverno, anche a dispetto di proiezioni stagionali decisamente fosche, sta tentando in tutti i modi di non lasciarsi sopraffare. D’altronde far peggio dell’anno scorso è difficile, ma se fate mente locale si può convintamente affermare che far peggio degli ultimi 2-3 anni è davvero difficile.

Basterebbe un soffio per avere qualcosa di meglio. E quel qualcosa di meglio potrebbe arrivare tra non molto. Sia dall’Artico, sia dalla Siberia. Potrebbe arrivare sia a gennaio, sia a febbraio. Perché l’Inverno, per chi se lo fosse dimenticato, è appena iniziato. Il tempo per aggiustare la mira c’è tutto, tocca soltanto avere un po’ di pazienza.