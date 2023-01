E’ un rischio, punto. Medio alto o medio basso? Secondo noi le probabilità che si possa andare incontro a un nuovo, consistente ribaltone meteo climatico sono medio alte.

Magari non ovunque, magari sì. Questo lo vedremo. Fatto sta che i centri di calcolo internazionali non scherzano affatto, soprattutto quelli che in ambito meteorologico sono considerati i più affidabili.

Diciamo che tra una settimana, giorno più giorno meno, un’ondata di gelo potrebbe fiondarsi sull’Europa orientale e da lì – complice lo scivolo anticiclonico – potrebbe espandersi parzialmente sulle nostre regioni. Ecco, in questo momento è giusto dirvi “parzialmente”, perché le adriatiche dovrebbero essere le regioni in pole position. Assieme al Sud.

Nel resto d’Italia potrebbe sì far freddo, ma la propaggine orientale dell’Alta Pressione potrebbe avere la meglio innescando giornate ampiamente soleggiate.

Scenario meteo climatico che, parliamoci chiaro, potrebbe evolvere ulteriormente e potrebbe farlo nell’una o nell’altra direzione. Non siamo noi a dirlo, sono gli autorevoli modelli previsionali ad evidenziare tale possibilità. Perché da un lato c’è il possente Anticiclone, pronto ad approfittare della situazione, dall’altro lato avremo un’imponente massa d’aria gelida che col suo peso potrebbe tracimare facilmente nel Mediterraneo.

E’ un gioco d’equilibrio, basterebbe un minimo spostamento per far sì che l’una o l’altra soluzione prenda il sopravvento. Guardate che non sono aspetti trascurabili, perché qualora dovesse arrivare quell’aria gelida rischierebbe di aprire una crisi invernale di lunga durata. Febbraio, a quel punto, potrebbe davvero essere gelido e nevoso.

Fatto sta che per avere le risposte che stiamo, che state cercando dovremo pazientare ancora qualche giorno. Non appena i centri di calcolo internazionali si saranno schiariti le idee potremo darvi maggiori certezze. Quella che al momento è una linea di tendenza a quel punto diventerebbe una previsione.