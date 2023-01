E’ chiaro che quando si parla di normalità invernale non ci si può esimere dal menzionare freddo, neve, anche gelo. Di certo non si possono prendere in considerazione le condizioni meteo climatiche attuali, ovvero un Anticiclone Africano così cattivo e così persistente.

Va detto però che molti preferiscono queste giornate a quelle grigie, uggiose, magari nevose. I gusti sono gusti, c’è poco da fare, non possiamo mica sindacare su ciò. Ma noi, che lavoriamo nel settore, dobbiamo prescindere dalla soggettività. L’oggettività, al contrario, ci porta a dirvi che al di là dei gusti personali quanto sta succedendo non è per nulla normale.

Lo ripetiamo, sole e temperature gradevoli piacciono un po’ a tutti, anche fuori stagione. Fateci sapere cos’è che vi piace. Fateci sapere se siete convinti che l’anormalità sia gradevole.

Dal nostro punto di vista, al di là – lo ripetiamo – che certe condizioni possano piacere non possiamo non dirvi che tutto ciò è molto pericoloso. Anzi, è pericolosissimo. Perché da un giorno all’altro potremmo ritrovarci con estremi meteo climatici di segno opposto, magari non durante l’Inverno ma nel cuore della Primavera.

Tenete conto che il Vortice Polare prima o poi mollerà la presa e se dovesse succedere in piena Primavera si potrebbe liberare una quantità di freddo non indifferente. Rammentate cosa accadde ad aprile? Ecco, potrebbe succedere di nuovo e potrebbe succedere diverse volte. A quel punto scommettiamo che non tutti gradirebbero freddo e neve in piena Primavera.

Per questo motivo vi diciamo, spessissimo, che è bene sperare in un cambiamento della circolazione atmosferica. Perché l’Inverno deve fare l’Inverno, la Primavera la Primavera, l’Autunno l’Autunno e l’Estate l’Estate.