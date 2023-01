Bel tempo sì, ma non pensiate che le temperature stiano andando verso chissà quali livelli. Saliranno, certo, ma il quadro meteo climatico non avrà nulla di anomalo. Sarà, per quel che possiamo vedere al momento, una normalissima fase anticiclonica.

Ricordiamoci che l’Alta Pressione è una delle componenti bariche essenziali anche dell’Inverno, purché chiaramente non si tratti dell’Anticiclone Africano e purché le fasi di stabilità atmosferica non durino eccessivamente. Per intenderci, quanto sta per accadere non sembra avere i connotati per diventare qualcosa di simile a quanto accaduto a cavallo tra la seconda metà di dicembre e i primi di gennaio.

Calma quindi, non ci si fasci la testa prima di sbatterla. Dobbiamo essere lucidi e ragionare, soprattutto prendere in considerazione tutti gli elementi a nostra disposizione. Perché i modelli previsionali, ricordiamolo, cercando di tramutare in scenari plausibili l’interpretazione delle innumerevoli variabili atmosferiche. Gioco forza gli scenari proposti possono subire pesanti rivisitazioni, anche da un giorno all’altro.

In questo momento ci stanno dicendo che l’Alta Pressione tornerà sulle nostre regioni ma come detto le proiezioni termiche non contemplano eccessi termici da gridare al lupo al lupo.

Anzi, volendo essere precisi tra circa una settimana dovrebbe tornare il freddo. Freddo vero, freddo legato all’irruzione gelida che colpirà i settori orientali del vecchio continente. Vedremo, poi, quale sarà l’esatta traiettoria di tale irruzione ma stante gli ultimissimi aggiornamenti modellistici una certa influenza termica dovrebbe palesarsi.

Non possiamo nemmeno escludere che vi siano delle sorprese, magari in un secondo momento sì, ma quando si ha a che fare con masse d’aria provenienti da est bisogno sempre stare allerta perché i ribaltoni – anche modellistici – potrebbero essere dietro l’angolo. Lo ripetiamo, quel che possiamo dirvi in questo momento è che tra una settimana tornerà il freddo. Se poi non sarà così, perché magari l’Alta Pressione parerà il colpo, lo faremo presente.