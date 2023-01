HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Altro che Inverno al capolinea. Quella che stiamo per affrontare non sarà una semplice parentesi invernale. Quella che stiamo per affrontare potrebbe rappresentare una lunga fase meteo climatica votata al freddo.

Cos’è che ci porta ad affermare ciò? Beh, in primis i modelli previsionali. Se si guarda con attenzione alle proiezioni a lungo termine viene difficile sostenere la fine del freddo. Vero è che l’Alta Pressione tornerà in auge sull’Europa occidentale, ma con la presenza di un enorme lago d’aria fredda sull’Europa orientale dobbiamo stare assolutamente sul “chi va là”.

Perché basterebbe un non nulla per scatenare una pesante recrudescenza invernale. Basterebbe, ad esempio, che l’Alta Pressione se ne vada in Scandinavia – o comunque che si allunghi in quella direzione – per tirar giù tutto quel freddo.

Che poi arrivi su di noi è un altro discorso, ma non possiamo limitare l’analisi all’Italia. Dobbiamo per forza di cosa prendere in considerazione le dinamiche emisferiche e possiamo assicurarvi che l’Inverno è tutt’altro che finito. Se non farà freddo da noi pazienza, ma dire che quella imminente sarà null’altro che una semplice parentesi ci sembra azzardato.

Fatichiamo a capire questo pensiero, forse è più facile schierarsi dalla parte dell’Alta Pressione perché è più facile che arrivi il bel tempo piuttosto che il freddo. Ma questa è una semplificazione che non sta né in cielo né in terra, quindi anche no. Preferiamo rimediare qualche brutta figura ma provare ad analizzare attentamente le dinamiche atmosferiche e da lì stilare un bilancio evolutivo che abbia un senso.

Il senso, al momento, è che l’Inverno potrebbe ruggire ancora. Anche più pesantemente rispetto a quanto accadrà nei prossimi giorni. La lunga fase invernale è al via, le somme le tireremo alla fine.