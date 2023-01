Direte voi: l’Alta Pressione sarebbe la grande manovra? La risposta è sì, anche un periodo di Alta Pressione potrebbe rappresentare una grande manovra meteo.

D’altronde lo sappiamo: l’irruzione artica non poteva durare all’infinito. Gira e rigira siamo ancora preda di quel che resta dell’ampia saccatura scavatasi proprio a seguito dell’irruzione. Sta mollando la presa, è vero, ma è riuscita a insistere per circa una settimana. Portando chiaramente freddo e neve in varie zone d’Italia.

Ora stop, ora vi è la necessità di un reset. Reset atmosferico, sia chiaro, perché se siamo in presenza di un Vortice Polare forte dobbiamo mettere in conto anche l’Alta Pressione. Tra l’altro, lo ripetiamo per chi avesse timori o dubbi, non avrà nulla a che vedere con l’Alta Pressione d’inizio gennaio.

Poi sguardo all’insù. Sì, perché analizzando i vari pattern atmosferici possiamo dirvi che il Vortice Polare subirà un massiccio attacco. Anzi, lo sta già subendo, ovvero stanno partendo nuovi riscaldamenti stratosferici che dovrebbero minarne pesantemente la tenuta. E’ ovvio che a quel punto un netto indebolimento del Vortice porterebbe a risvolti invernali di un certo spessore.

Ed è per questo che dobbiamo passare da un reset, perché prima che il risultato del riscaldamento si possa palesare vi è la necessità di certi tempi. Più o meno lunghi, questo lo vedremo, ma come detto si stanno preparando altre grandi manovre invernali.

Troppo tardi? Neanche per sogno. Anche qualora l’Alta Pressione dovesse insistere sino a metà mese, vi sarà la seconda parte di febbraio che fino a prova contraria rientrerebbe nel pieno Inverno. Quindi non disperiamo, la stagione non è finita e per il momento non s’intravedono anomalie tali da decretare il “de profundis” stagionale.

Ricordiamoci che stiamo parlando di manovre più serie delle classiche irruzioni artiche. Si sta parlando di possibili ondate di gelo, dell’arrivo dell’aria gelida continentale. Siamo pronti a scommetterci, se poi sarà una scommessa persa ce ne faremo una ragione, ma se la scommessa sarà vincente ne vedremo delle belle.