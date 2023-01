HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Proiezioni. Trattasi di proiezioni. E’ bene non scordarlo, perché altrimenti si rischia di illudersi e di non capire che le dinamiche atmosferiche in atto potrebbero evolvere in due direzioni. Due direzioni diametralmente opposte, che chiaramente andrebbero a ripercuotersi sul nostro quadro meteo climatico.

Ma quali sono le due direzioni? Semplice (si fa per dire): da un lato l’Alta Pressione, sempre pronta ad approfittare dell’eventuale rinforzo del Vortice Polare. Dall’altro lato il gelo, quello vero, quello continentale, pronto al contrario ad approfittare dell’eventuale indebolimento del Vortice Polare.

Indebolimento che, al momento, rappresenta l’ipotesi più probabile. Non siamo noi a dirlo, sono i vari pattern atmosferici che continuano a suggerire un forte rallentamento dei venti zonali e addirittura l’eventuale inversione degli stessi. Che vuol dire? Che le correnti non soffierebbero con la solita direzione ovest-est, bensì soffierebbero al contrario e quindi da est verso ovest.

Lecito, a quel punto, attendersi delle retrogressioni di nuclei d’aria gelida che andrebbero a spasso per l’Europa. Ciò non significa necessariamente un coinvolgimento dell’Italia, sia chiaro, significa però che le chances di un evento invernale coi fiocchi crescerebbero a dismisura.

Com’è, allora, che potrebbe arrivare l’Alta Pressione? Beh, non possiamo escluderlo. Non possiamo escludere un temporaneo ricompattamento del Vortice Polare a cavallo tra fine mese e inizio febbraio. Se così fosse le irruzioni artiche che ci vengono mostrate potrebbero finire sull’est Europa e da noi avverrebbe un netto miglioramento meteo. Peraltro con temperature in deciso aumento.

Sarebbe però una fase temporanea, perché in seguito potremmo assistere a nuovi disturbi a carico del Vortice Polare – in realtà non si stanno placando – con conseguenze evidentemente votate al freddo e al crudo Inverno. Non ci resta che attendere, tra non molto avremo le risposte che stiamo cercando.