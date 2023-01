HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Cosa troveremo nelle condizioni meteo climatiche del prossimo mese? Beh, probabilmente tante se non tantissime cose. Partiamo da un presupposto: l’Alta Pressione.

Alta Pressione che si sta avvicinando pericolosamente alle nostre regioni, ma sappiamo che negli ultimi 10 giorni non si è mai troppo allontanata. Difatti era ben presente sull’Europa occidentale, ma non ha avuto possibilità di propagarsi nel cuore del Mediterraneo. Ci riuscirà nei prossimi giorni?

E’ la domanda che ci stiamo ponendo. Le emissioni modellistiche sono nervose, c’è poco da fare. Continuano a proporci ribaltoni, continuano a farci vedere un giorno scenari votati al gelo il giorno dopo scenari orientati al bel tempo. E’ un sottile gioco di equilibri, che potrebbe propendere in una direzione o nell’altra da un momento all’altro.

Se non riusciremo ad avere risposte entro qualche giorno dovremo farcene una ragione, significa che nel calderone meteo di febbraio c’è tanto. La nostra idea ormai la conoscete, ma magari è bene riproporla rapidamente: il gelo. Non è un’idea, anzi per meglio dire, un’ipotesi campata in aria. Basterebbe prendersi la briga di dare un’occhiata alle proiezioni dei centri di calcolo internazionali per capire che effettivamente potrebbe accadere.

Potrebbe accadere la prossima settimana, tra circa 7 giorni. Estensione dell’Alta Pressione verso nordest e aria gelida sull’Europa orientale o sudorientale. L’Italia potrebbe rappresentare uno degli obbiettivi, comunque sia riteniamo che le regioni adriatiche e del Sud possano risentire di tale circolazione con un brusco calo delle temperature.

Nelle altre regioni vedremo, non appena i modelli previsionali saranno in grado di dirci qualcosa in più avremo modo di approfondire l’argomento. Ciò detto, l’ipotesi di un febbraio certamente dinamico, certamente interessante, certamente invernale continua a palesarsi all’orizzonte.