Febbraio è un mese pienamente invernale. Le condizioni meteo climatiche, spesso e volentieri, possono orientarsi pesantemente in quella direzione.

Non dobbiamo immaginarci Scandinavia o cose simili, d’altronde siamo nel Mediterraneo e non possiamo pretendere di trascorrere 6 mesi al freddo. Neppure 3. Da noi il freddo rappresenta l’eccezione, non la regola. Certo, poi ci sono le alte montagne dove il clima è tutt’altra roba, ma diciamo che in linea generale siamo circondati dal mare e la sua influenza si fa sentire.

Ciò premesso, febbraio è stato capace di grandi eventi invernali. Non stiamo qui a citarvi le annate in questione, per questo vi rimandiamo agli approfondimenti dei colleghi, vogliamo soltanto rimarcare il fatto che febbraio è il miglior mese dell’Inverno. E’ un po’ come agosto per l’Estate, quando l’Africa dà il meglio di sé. In questo periodo il potenziale artico e siberiano sono ai massimi livelli.

A proposito del potenziale siberiano. Nelle mappe a più lungo termine riscontriamo un bel rafforzamento dell’Anticiclone Siberiano, il che significa avere a portata di mano un ingrediente di primissima qualità. Se dovesse estendersi verso ovest e magari trovare supporto dall’Alta delle Azzorre, ne vedremmo delle belle.

Vedremmo certamente gelide bufere di neve a spasso per l’Europa, gelo riversarsi magari anche sul Mediterraneo portando copiose nevicate in zone non abituate a quel tipo di fenomeno.

L’Italia potrebbe vestirsi di bianco, tornando indietro nel tempo. Tornando idealmente in quegli anni durante i quali certi eventi invernali non erano così rari. Chissà, magari succederà quest’anno o magari no, diciamo però che i presupposti per qualcosa d’importante ci sono e se i centri di calcolo internazionali ci mostrano – seppur a singhiozzo – possibili ondate di gelo un motivo ci sarà.

Vedremo, di certo l’Inverno ha ancora qualcosa da dire e fin tanto che la stagione non tramonterà mestamente saremo qui a delucidarvi sulle condizioni attese.