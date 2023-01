HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Sarà questo o il prossimo Inverno? Sì, perché a dicembre 2023 comincerà un’altra stagione invernale e un po’ tutti siamo curiosi di sapere come andrà. L’appassionato meteo non è mai contento, guarda sempre avanti, come un sognatore, come un bimbo che desidera a tutti i costi il più bel gioco.

Calma, procediamo per gradi. Perché proiettarci a dicembre quando davanti abbiamo ancora il meglio di gennaio e soprattutto febbraio? L’Inverno, da noi, dà il meglio di sé in questi due mesi. Pensateci bene: quante volte ha nevicato – parliamo di neve a bassissima quota – nel mese di dicembre? Quante volte si imbiancarono le colline e le pianure nei mesi di gennaio e febbraio?

Le statistiche parlano chiaro: gennaio e febbraio sono i mesi migliori. Annate storiche – leggasi 1956, 1929, 2012 – sono legate a doppio filo al mese di febbraio. Perché è il mese durante il quale il Vortice Polare va in crisi più facilmente, perché è il mese durante il quale l’aria gelida è davvero gelida. Sia che provenga dal Circolo Polare Artico, sia che arrivi dalle steppe siberiane.

Fidatevi, gennaio e febbraio 2023 hanno in serbo non poche sorprese. Senza andare troppo lontano da qui a una settimana potremmo assistere a una vivace irruzione artica. Sorpresa? Per molti sì, per noi no. Ribadiamo il concetto: chi dice che con un Vortice Polare forte non possa esserci Inverno?

Recentemente vi abbiamo spiegato i motivi del perché possano esserci ondate di freddo rilevanti anche in un contesto di Vortice Polare estremamente intenso. Chi dice il contrario vuol dire che ha delle sicurezze che in meteorologia non portano da nessuna parte. Ed allora lasciamo che tali sicurezze conducano all’errore.

Poi sì, magari non sarà l’Inverno memorabile che in molti auspicavano, ma il freddo arriverà. E arriverà anche il gelo, magari a febbraio, magari direttamente dalle steppe siberiane. Quel gelo continentale capace di far nevicare anche sulle coste, quel gelo continentale che nel corso del 2023 si prenderà una bella rivincita. Perché il 2023 sarà l’anno del gelo e dell’Inverno.