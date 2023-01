HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Già, un vero e proprio stravolgimento meteo climatico. Guai alzare bandiera bianca, non ci si deve arrendere. Si deve continuare a sperare in qualcosa di buono e perché no, in un bel cambiamento di passo dell’Inverno.

E’ ciò che sta per accadere. Il freddo artico, quello vero, quello capace di far nevicare a bassa quota, piomberà sulle nostre regioni. Quando? Tra circa una settimana. Diciamo però, onde evitare che qualcuno sostenga una tesi diversa, che la manovra partirà prima. Comincerà nel fine settimana, quindi ci siamo.

Ma di quale manovra stiamo parlando? Semplice: Alta Pressione delle Azzorre verso nord (direzione Islanda) e Vortice Polare in scivolamento verso sud. Sì, avete letto bene: sarà un ramo del Vortice Polare, che piomberà con prepotenza nel cuore del Vecchio Continente insinuandosi a quel punto anche in Italia.

Dovremo fare i conti con le Alpi, difatti trattandosi di aria artica – meno pesante del gelo continentale – transiterà in quota e troverà lo sbarramento alpino. Significa che l’irruzione verrà parzialmente smorzata, ciò non toglie che anche sulle nostre regioni possano manifestarsi temperature propizie alle nevicate a bassa o addirittura a bassissima quota.

Per bassa o bassissima quota intendiamo colline e pianure. Proprio così, ci aspettiamo le prime nevicate a quote collinari e localmente sui settori pianeggianti del Nord Italia.

In un secondo momento, anche se è prematuro parlarne, potremmo assistere addirittura a qualche nevicata lungo le coste. Questo però è un discorso che dovremo affrontare con calma non appena si sarà esaurita l’irruzione artica. Perché a quel punto, se alcuni tasselli si incastrassero nel giusto modo, potrebbe subentrare aria gelida continentale.

Evitiamo di proiettarci troppo in là, prendiamo coscienza del fatto che l’Inverno è tutt’altro che spacciato. L’Inverno, quello cattivo, sta arrivando.