Ed eccolo. Sì, l’Anticiclone, nuovamente lui a romperci le uova nel paniere. Quindi tutti a salire sul carro di quello che ormai viene considerato il vincitore meteo e che dovrebbe mettere fine all’Inverno.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Beato chi ha tutte queste certezze, beato chi ha la capacità di prevedere quale sarà il tempo nel corso del mese di febbraio. Ma non di qualche giorno, di tutto il mese! Tali certezze, ahi noi, non le abbiamo a facciamo fatica a capire certi discorsi. Anche perché, lo si era scritto, il rischio che un po’ di bel tempo potesse tornare c’era.

C’era e ci sarà, anzi stiamo già registrando un netto miglioramento a cominciare dalle regioni settentrionali ovvero laddove si sta affacciando la propaggine orientale della struttura anticiclonica. Struttura che nel corso della settimana si espanderà ulteriormente verso est, inglobando un po’ tutte le regioni.

Però occhio, perché sull’Europa orientale sta per cominciare una fase invernale piuttosto cruenta. Aria gelida inizierà ad affluire a più riprese e le nostre regioni saranno al limite di tale circolazione. Tant’è che nel corso del prossimo weekend le influenze termiche potrebbero farsi sentire – forse persino pesantemente – all’estremo Sud.

Potrebbe seguire, nel corso della prossima settimana, un secondo affondo gelido la cui traiettoria è ancora tutta da scrivere. Se non dovesse coinvolgerci al primo colpo potrebbe instaurarsi una circolazione secondaria con effetti in uno step successivo. Oppure dovremo attendere metà mese per manovre invernali davvero corpose.

Inverno finito? Per niente. Il meglio potrebbe arrivare a cavallo tra la seconda e l’ultima decade di febbraio. Quindi piano con le sentenze, perché non è ancora arrivato il momento di stilare bilanci stagionali.