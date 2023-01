HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Il nostro compito è quello di proporvi analisi e proiezioni meteo climatiche per il futuro. Anche previsioni, certo, ma le previsioni arrivano ai canonici 3-4 giorni, dopodiché è impossibile mantenere un alto grado di affidabilità.

Appurata l’imminente fase artica, sulla quale torneremo con dettagli previsionali immancabili, focalizziamo l’obbiettivo sul prosieguo di gennaio. Perché no, anche sull’inizio di febbraio. Partiamo dalla base modellistica, ovviamente, perché di ciò non possiamo fare a meno. Modelli che, da giorni, indicano una strada ben precisa.

Dopo l’irruzione artica vedremo l’Alta Pressione delle Azzorre spostarsi sull’Europa occidentale e da lì potrebbe piegare in direzione nordest. Sulla Scandinavia, infatti, pare possa formarsi una struttura anticiclonica capace di richiamare le propaggini orientali dell’azzorriano.

Se così fosse, la facciamo breve, si strutturerebbe un blocco anticiclonico sotto il quale scorrerebbe aria gelida continentale. Ed ecco che a quel punto, ovviamente se gli step evolutivi venissero confermati, entro fine mese potremmo assistere a un secondo affondo d’aria fredda. Anzi, gelida.

Necessitano conferme, lo sappiamo bene, ma se le conferme arrivassero quella che in molti stanno già definendo una parentesi invernale potrebbe tramutarsi in una lunga fase invernale. Diciamolo, per come si stava mettendo la stagione in pochi avrebbero scommesso su una ripartenza dell’Inverno. Quindi, a questo punto, perché escludere una reiterazione del freddo.

Anche perché, lo vedremo, le dinamiche che riguardano il Vortice Polare appaiono tutt’altro che chiare. Si potrebbe passare dal ritorno dell’Alta Pressione a un febbraio letteralmente scoppiettante. Ma questo è un discorso che affronteremo approfonditamente in altra sede.