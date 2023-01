In quanti, di questi tempi, vorrebbero sentir parlare di gelo imminente? Di nevicate epocali? Probabilmente in tanti, forse tantissimi. Perché le condizioni meteo climatiche estreme, anche quelle invernali, hanno certamente il loro fascino e richiamano a sé milioni di appassionati.

Dovessimo creare, idealmente, un’accademia del gelo probabilmente andrebbe sold out in men che non si dica. Ma è proprio questo il bello della meteorologia, un fascino che resiste al tempo, un fascino che vede declino nonostante la circolazione atmosferica non sia più quella di una volta.

Avere degli argomenti che tengano incollati al monitor non è facile. Decenni fa bastavano poche mappe colorate in blu per ravvivare le emozioni invernali. Forse perché prevedere il tempo non era così complesso, forse perché l’atmosfera non era ancora sottosopra a causa del riscaldamento globale.

Oggi, invece, anche proponendo mappe votate al gelo e alla neve sappiamo fin troppo bene che è più facile a dirsi che a farsi. Perché a dirsi son bravi tutti, ma a farsi è un’altra cosa. Col Vortice Polare quale spada di Damocle sopra le nostre teste, ultimamente è più facile prevedere l’Alta Pressione che tutto il resto.

Sta diventando difficile persino prevedere la pioggia, perché quasi quasi non piove più. Piove poco, nevica pochissimo, freddo nisba. L’Inverno, rischiamo d’essere scontati, non è più quello di una volta. Dobbiamo prenderne atto, mettere da parte l’astio e provare a ragionare in modo lucido, distaccato.

L’accademia del gelo dovrà costruire esperti, esperti pazienti e obbiettivi. Dovrà ricordarci che non tutto va come vorremmo e che le stagioni non sono più quelle di una volta. Magari prima o poi torneranno, chi lo sa, ma oggi non possiamo che prendere atto delle difficoltà di Inverni, Autunni, Primavere. La sola a non avere difficoltà è sempre l’Estate…