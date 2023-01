La Protezione Civile nazionale ha diffuso un’allerta meteo per la perturbazione che sta interessando l’Italia, e che continuerà nelle prossime ore ad apportare condizioni di spiccato maltempo, con precipitazioni anche a carattere nevoso sino a bassa quota su varie regioni, oltre che una ventilazione sostenuta nord-orientale sulle aree adriatiche centro-settentrionali.

Ma la tendenza è ad un nuovo peggioramento.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quelli emessi nei giorni precedenti. Come evidenziato, varie aree d’Italia sono sotto condizioni meteo avverso, con anche nevicate che nei paesi montani appenninici sono di forte intensità.

I nuovi fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso meteo sintetico prevede che dalle prime ore di domani, lunedì 23 gennaio, si avranno nevicate sparse al di sopra dei 200-400 metri su Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia sud-occidentale e Piemonte meridionale, con locali e temporanei sconfinamenti a quote pianeggianti.

Neve al di sopra dei 300-500 metri su Toscana, Umbria e Marche, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori.

Le precipitazioni potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale su Emilia-Romagna, Marche e il persistere delle stesse sulla Campania. In Emilia-Romagna, Marche sono attese c’è il rischio neve anche forte sino alle basse quote, come evidenziato sopra.

Inoltre, sono previsti ancora venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, sui settori costieri di Veneto, Friuli Venezia Giulia e il persistere degli stessi, con raffiche di burrasca forte, specie a ridosso dei settori costieri su Emilia-Romagna e Marche. Mentre, mareggiate si prevedono lungo le coste esposte.

Pertanto, la Protezione Civile ha emesso un livello di allerta meteo arancione per l’Emilia-Romagna e le Marche. Allerta meteo gialla su Abruzzo, Molise, Umbria, Campania e Basilicata.